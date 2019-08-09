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「大陸人吃不起ㄆㄟˊ陵榨菜！」　網氣炸糾正「涪ㄈㄨˊ」：馬上買8包壓驚

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▲▼涪陵榨菜成為微博熱搜關鍵字。（圖／翻攝自微博）

▲涪陵榨菜成為微博熱搜關鍵字。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

財經專家黃世聰近日在談話性節目上表示，最近涪陵榨菜股票大跌，業績大壞，主要原因是「大陸人連榨菜都吃不起了」。不少網友聽完後立刻在微博上反駁，「這番話嚇到我趕快買8包榨菜壓壓驚。」也有人特別點出黃世聰把「涪」（ㄈㄨˊ）念作ㄆㄟˊ的謬誤，直呼「這樣也可以稱得上專家啊？」

中共海軍少將張召忠得知這項消息後便在微博上提到，2011年也曾有台灣教授在談話性節目上說，中國大陸百姓收入低「所以吃不起茶葉蛋」，沒想到這次乾脆說大陸人吃不起榨菜，還把「涪」陵讀音念錯，真是丟人。他接著附上一張吃茶葉蛋的照片說，「看來我還得再安排一次吃榨菜（行程）。」

▲▼大陸網友吃不起榨菜。（圖／翻攝自微博／涪陵榨菜、環球新聞網）

許多網友看完後都笑稱，「天啊！老將軍退休後居然吃得起茶葉蛋，連榨菜都能經常享用，看來老幹部的生活過得挺滋潤」、「真的吃不起榨菜，因為現在都改吃牛肉、龍蝦了」、「馬上買8包來壓驚，吃一包扔一包」、「其實我不太喜歡炫富，但我不小心買了10包，只好給大家看一下」、「茶葉蛋配榨菜肯定是有錢人家」。

▼張召忠調侃「大陸人吃不起榨菜」一事。（圖／翻攝自張召忠微博）

▲▼張召忠調侃大陸人吃不起榨菜一事。（圖／翻攝自張召忠微博）

據悉，涪陵榨菜今天開盤時迎來了久違的上漲，漲幅一度超過4%。陸媒分析，一直被視作是中國內需三大指標股的涪陵搾菜，最近公布半年報，第二季營業利益只有5200萬人民幣，對比首季的3.08億人民幣，呈現大衰退的景象，主要是因為涪陵榨菜最近幾年不斷漲價，使得底層庶民不願去買來吃，造成內需消費不振。

有人認為，通貨膨脹加上人工成本增加的緣故，榨菜漲價很合理；但也有人覺得，榨菜用了過多理由哄抬價格，不如乾脆不吃或者買其他牌子，畢竟這不是必需品。

▼還有網友一次買好幾包涪陵榨菜拍照「炫富」。（圖／翻攝自微博）

▲▼還有網友一次買好幾包涪陵榨菜「炫富」。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：涪陵榨菜,榨菜,炫富,張召忠,茶葉蛋

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