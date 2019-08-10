批黃世聰「榨菜說」井底之蛙　央視美女主播狠酸：要不宵夜上點榨菜？

▲央視美女主播歐陽夏丹回應榨菜說。（圖／翻攝微博：央視新聞）

記者曾俊豪／北京報導

財經專家黃世聰7日在節目上表示，大陸民眾連榨菜都吃不起，此話一出，立刻掀起一股「榨菜風暴」。央視官方微博9日晚間上傳一段影片，內容是主播歐陽夏丹抨擊「榨菜說」事件，她表示「這種井底之蛙的心態，令人忍俊不禁」，最後還補一句，「好了，宵夜的時間到了，要不上點榨菜？」

此段影片晚間10時23分上傳至「央視新聞」官方微博， 長度共1分09秒，影片一開始，歐陽夏丹仍以新聞聯播的快訊為主，表示七月份大陸居民消費價格指數同比增長2.8％，物價水平總體平穩，「七月份一系列經濟數據已經陸陸續續發布出來，總體評價也可以用這一個字來形容，那就是穩。」

▲大陸網友回應歐陽夏丹。（圖／翻攝微博：央視新聞）

之後，她還以華為正式發佈鴻蒙操作系統為例，認為面對打壓，華為的表現也是非常的穩。但話鋒一轉，歐陽夏丹便提到，「咱們這麼穩，恐怕有的人坐不穩了，因為最近這兩天，台灣有人振振有辭地說，現在大陸人民連榨菜都吃不起了，這個消息一出，網友們都樂了。」

歐陽夏丹進一步表示，「這種井底之蛙的心態，真的是令人忍俊不禁，其實我們能笑出來，還是因為真的很穩，近來各種事情紛紛擾擾，我相信很多人會更加深刻認識到，亂是禍，穩才是福，才有穩穩的幸福。好了，宵夜的時間到了，要不上點榨菜？」

▲黃世聰在節目上指大陸民眾吃不起榨菜。（圖／翻攝自微博／涪陵榨菜、環球新聞網）

影片上傳約1個多小時後，便已經獲得2.6萬個讚，轉發2700多次，有大陸網友留言，「今晚準備奢侈一次，吃一斤榨菜」，也有人反諷「我們還在啃樹皮、撿野果子吃」、「別說榨菜了，我們平時連水都沒得喝，不說了，外面下雨，正好去接點水喝。」

面對「榨菜說」引起爭議，黃世聰除了對講錯「涪陵」的發音致歉，也提到「對於各位中國網友對我的攻擊、取笑，這裡是台灣，我也不會封鎖誰，歡迎大家來看我的FB、IG或粉專，歡迎大家留言表達意見，如果視頻讓大家覺開心，希望能夠在目前緊張的兩岸關係中，舒緩一下大家的氣氛！」

▲歐陽夏丹抨擊榨菜說是井底之蛙的心態。（圖／翻攝微博：央視新聞）