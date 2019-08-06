快訊／「大小綠整合」卓榮泰、邱顯智下午會面：談大選合作

▲邱顯智、卓榮泰。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰6日透過臉書指出，他下午將跟時代力量主席邱顯智見面，將針對大選的合作來交換意見，要讓憂心台灣前途的支持者放心，也特別回應了邱顯智提出的幾項希望民進黨承諾的政策議題。

卓榮泰表示，邱顯智表明他作為時代力量主席，願意支持蔡英文總統連任。他認為，無論邱顯智是代表個人，還是整個政黨，支持此刻各組總統候選人中唯一能夠守護台灣主權與安全的蔡英文總統，除了感謝，還是感謝。

卓榮泰說，期許未來兩黨的合作並不僅在於總統大選上的表態，而是在國會多數面臨國民黨的強力挑戰下，能有更多選區上的協調，「今天下午，我將與邱主席針對未來大選中的合作，交換意見。希望能有好的結果，讓所有憂心台灣前途的支持者放心。」

另外，針對邱顯智提出幾項希望民進黨承諾的議題，卓榮泰表示，作為執政黨，過去一段時間，面對的是從府院黨，乃至黨團各個委員，以及民間多元和複雜的政治意見如何收攏，有效的整合，並落實到制策執行。

卓榮泰指出，這是執政過程中，不足為外人道的千頭萬緒，但也確實是執政過程中，要把政策作實的真實情境，「我相信，這點時代力量的朋友一定能夠理解和體會，畢竟時代力量與民進黨都不是一言堂，也絕非任何一個人的政治意見就能夠主導全局。」

卓榮泰說，已經針對各種政策議題，都跟許多民間團體搭建平台，透過黨的平台，連結民間和府院黨團，讓民間的意見有機會能夠進入政策審議過程裡，例如婚姻平權法案正是在這樣的過程裡完成。

卓榮泰說，相信邱顯智一定明白，就算民進黨在執政過程中，未能做到理想中的一百分，但也是因為民進黨的執政，開啟許多改革的開端，從年金改革、轉型正義、能轉轉型、乃至婚姻平權。