駁柯文哲！22年首次平衡預算　蔡英文：有史最遵守財政紀律政府

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲因一句「小英旁邊每個都貪污」惹議，隔日雖承認失言，但再批國家資源不當使用也是貪腐。對此，總統蔡英文6日回應時，替前瞻基礎建設講話，並強調今年在編列預算時，是22年來首次平衡預算，歲入、歲出平衡，「是有史以來最遵守財政紀律的政府」。

柯文哲日前在臉書上發文指出，桃園機場第三航廈數度流標，許多重大建設都因政治力的介入而延宕，不是一個正常國家應該有的現象；甚至直接批評，蔡英文身邊的每個都貪污，引起熱議。

對此，柯文哲6日受訪時坦言，「這就言過其實，其實『都』一講完就知道那失言」；但他仍表示，作為我們過去都是支持小英的，今天他把台灣帶到今天這地步，她還是要能夠深刻檢討。

柯文哲不願為失言道歉，砲火更是猛烈，砲轟私菸案，以及兆豐、慶富案。對此，蔡英文受訪時則說，早上柯文哲已經承認他說的話失言，倒是要說，如果有人說他貪污沒有拿出證據的話，相信也會非常不高興的，身為政治人物最重要的就是要負責任要有證據。

蔡英文強調，兆豐案是要釐清是上一個政府的事情，私菸案也是歷經幾個政府的事情，現在的執政者在事件爆發後就要來處理，也說過要用嚴正的態度來面對。她說，態度希望把這些案件徹查到底，法治國家必須依照法律跟證據來調查，作為執政者不能以情緒來處理問題。

蔡英文受訪講完話，離開沒多久又折返回來，笑著說她有事要補充，她說，雖然前瞻基礎計畫有很多，但都謹守財政紀律，過去兩年預算結算都有結餘，預算編列是赤字，但都有結餘。

蔡英文說，今年在編列明年預算的時候，是22年來首次平衡預算，歲入、歲出是平衡的，「政府是有史以來最遵守財政紀律的政府」。

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

