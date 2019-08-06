張益贍將退出民進黨　接台灣民眾黨中央委員

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲6日在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，而中央委員與中央評議委員名單也已經出爐，其中，台北市文化基金會副執行長張益贍接任台灣民眾黨中央委員，據有濃厚民進黨色彩的他受訪表示，他將退出民進黨，樂見新進黨的成長茁壯，打破兩極結果。

中央委員有五位，分別是柯文哲、文基會副執行長張益贍、林富男、前威寶電信總經理周鍾麒、黃胤為。中央評議委員也有五位，分別為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、 賴俊銘、賴正龍、蔡易倫、楊行昌。

▲張益贍（右）。（圖／資料照）

張益贍表示，會主動向民進黨提出退黨，不製造黨的麻煩，中央委員是下班後參與的職務，不領薪，因此，不會有影響，而民進黨仍是好朋友，感謝過去支持了20幾年的民進黨。

至於加入台灣民眾黨的原因，張益贍說明，憲政體制內的兩黨結構，無法容納台灣多元聲音，產生很多問題，連小黨也必須向大黨靠攏，才能有立委席次，因此，願意支持新政黨成長茁壯，打破兩極結構。

張益贍也引用陸劇「長安十二時辰」的台詞表示，跟隨柯文哲5年多，當選擇的這條路分不清對錯的時候，就記得2個字「不退」。

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