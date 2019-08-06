柯文哲「貪汙說」被扯出「丁允恭案」　丁允恭喊告：看到一次告一次

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲5日一句「蔡英文身邊每個都貪污」引起各界議論。由柯文哲支持者創建的「白色之聲」臉書專頁也點名各項案件，其中包括所謂「丁允恭案」，這讓總統府發言人丁允恭一頭霧水。他6日一早就表示，已經報案，準備提告，成為第一位就這次風波提告的總統幕僚。

由於柯文哲在受訪時表示，自己在2016年時是支持蔡英文的，可是把國家搞成這樣，她或許沒有貪汙，但身邊的每個都貪污。正因為此番談話引起軒然大波。

在第一時間總統幕僚個個都跳出來反擊，丁允恭也認為，柯文哲不該用狠毒的指控去抹殺他們的努力，「林北沒有貪汙，請道歉」。

不過當天晚上，柯文哲支持者創建的「白色之聲」臉書專頁表示，柯文哲的「都」字確實稍微嚴重，這算失言，他們認為不該用「都」，而是要用「有很多」，並且也條列出各項案件，包括慶富案、私菸案等，其中出現一項「丁允恭案」。

正是這個「丁允恭案」，讓丁允恭一頭霧水，因此他在臉書上表示，「對不起喔我有什麼案？這個我一定吉（吿）」，並且強調他已經報案，如果再看到一定看一次告一次。而他也成為這一波攻擊事件中，第一個提告的總統幕僚。

▼總統府發言人丁允恭揚言要提告了。（圖／丁允恭臉書）

