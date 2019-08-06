與卓榮泰會談前夕　邱顯智表態「支持蔡英文總統連任」

▲邱顯智、卓榮泰。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

關於民進黨、時代力量合作議題，時代力量黨主席邱顯智日前證實將於本周會面民進黨主席卓榮泰，據了解，這場「卓邱會」可能於6日下午登場。不過，在兩人會面前一晚，邱顯智於臉書發2500字長文強調，「我從來不是一個看風向的人」，並明確表態作為黨主席將支持總統蔡英文連任。

邱顯智5日晚間於臉書發文表示，「捍衛台灣主權、追求公平正義，本土支持才能最大化！」同時回答外界關注的3個時代力量路線問題，第一，「作為黨主席，我支持蔡英文總統連任」，黨的決策委員會希望支持蔡英文總統連任，並沒有疑義，他也希望在黨代表大會上，說服大家支持這樣的決議。

第二，對於許多人批評時代力量是一個「看風向」的政黨，邱顯智澄清「這其實是一個誤解」，並強調自己「不是一個看風向的人」，他指出，時代力量在主權立場上，一路走來相當明確，「外交國防上支持蔡英文總統，內政上持續監督民進黨」，且「內政上持續監督」，不能只是一句口號。

第三，邱顯智提出6點釐清時代力量的價值，包括「捍衛台灣民主」、「杜絕建商炒作，落實居住正義」、「人民參審，拒絕關說」、「確保公益，保護吹哨者」、「保障原民權益，落實環境正義」、「最低工資要立法，勞工生活有保障」等。

最後，邱顯智強調，「時代力量堅守本土價值，作為黨主席，我也支持蔡英文總統連任」，唯有時代力量釐清價值、堅守公平正義，唯有民進黨兌現曾經做過的承諾，才可能說服支持者共同前進，這樣的合作，也才可能擴大本土派的支持，確保本土政權的延續，「這就是我的立場」。