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快訊／「郭王配」花籃露玄機　台銘在前、金平在後

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記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，在他8月6日60歲生日當天中午舉行創黨大會。引人注目的是，在鴻海集團創辦人郭台銘﹑前立法院長王金平結盟的態勢已經成形的這一刻，兩人也非常有默契的同時送了花籃給柯文哲，而且都用了藏頭詩的方式寫下賀詞，其中，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，郭王雖然缺席柯文哲創黨大會，但這兩個花籃也透露了「郭王配」的玄機。

▲▼郭台銘、王金平花籃。（圖／記者楊亞璇攝）

▲郭台銘、王金平花籃。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲6日舉行「台灣民眾黨」創黨大會，由於這個政黨名稱被外界簡稱為「台民黨」，也讓人聯想到鴻海創辦人郭台銘。根據台民黨黨章，第一條寫道，台灣民眾黨簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People' s Rarty」，縮寫為「TPP」，第二章黨員的部分則明確規定，基於黨員普及化原則，允許雙重黨籍，不收取黨費

在台灣民眾黨的創黨籌備大會上，柯文哲是以黨主席身份登場，會中將正式通過黨章與黨綱，而他也會親簽首份公文，之後會交給台民黨「發起人」、台北市政府顧問蔡壁如，由她前往內政部遞交創黨首份公文。

台灣民眾黨創黨大會6日中午召開，根據流程規劃，發起人會議將在12時10分宣讀台灣民眾黨章程，12時20分開始，柯文哲進行30分鐘演講，接著民間友人致贈「上醫醫國」卷軸，再簽署創黨首份公文，最後由台灣民眾黨發起人、市府顧問蔡壁如14時再赴內政部遞交創黨首份公文。

另外，根據台灣民眾黨的黨章，由於被外界簡稱為「台民黨」會讓人聯想到鴻海創辦人郭台銘，所以柯文哲最後決定台灣民眾黨的簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People' s Rarty」，縮寫為「TPP」。

至於黨員，為了讓其他有黨籍的人可以加入，柯文哲也以基於黨員普及化原則為由，允許加入者擁有雙重黨籍，且不收取黨費。

引人注目的是，在鴻海集團創辦人郭台銘﹑前立法院長王金平結盟的態勢已經成形的這一刻，兩人也非常有默契的同時送了花籃給柯文哲，而且都用了藏頭詩的方式寫下賀詞，其中，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，郭王雖然缺席柯文哲創黨大會，但這兩個花籃也透露了「郭王配」的玄機。

在6日的創黨大會前，一度傳出郭台銘長子郭守正將到場祝賀，郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，不清楚台灣民眾黨座位的安排，但郭陣營代表出席的只有她一個，郭守正不會到場。

雖然郭台銘與王金平沒有現身力挺柯文哲組黨，但從兩人送花籃致意，且非常有默契地都選了藏頭詩方式留下名字，並呼應柯文哲創黨理念，未來三人結盟的態度已經可以看出端倪。

▲▼台灣民眾黨創黨大會，郭台銘、王金平致贈花籃。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會，郭台銘、王金平致贈花籃。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台灣民眾黨創黨大會，郭台銘、王金平致贈花籃。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：柯文哲,郭台銘,王金平,2020總統大選,台灣民眾黨

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