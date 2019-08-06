108新課綱將上路！吳秉叡、蘇巧慧邀教育部長潘文忠全面解析

▲吳秉叡、蘇巧慧將辦「108新課綱全面解析」座談會。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者蔣婕妤／台北報導

「108課綱」即將在今年9月開學上路，未來的考招制度、課程設計等等面向將有全新的樣貌。為讓學生、家長及早了解新課綱的內涵與具體變革，立法委員吳秉叡、蘇巧慧和新莊區中小學家長協會合作，邀請教育部長潘文忠等出席，與民眾一起了解108新課綱。

吳秉叡、蘇巧慧將在10日上午10點，於新莊區民安國小多功能藝廊2樓，舉辦「108新課綱全面解析」座談會。當天教育部長潘文忠將親自出席與會，教育部高教司長朱俊彰、國教署長彭富源、師大附中教務主任洪逸文、陽明高中蔡哲銘校長、均一師資培育中心執行長藍偉瑩等專家也將現身，與大家共同見證108課綱新宣導影片首映。

吳秉叡表示，常有家長向他反映不了解新課綱、害怕新課綱，因此找教育部及各領域專家來舉辦座談會，和家長與同學面對面溝通互動，絕對是必要的。蘇巧慧提到，活動報名開始不到一星期，三百個名額立即額滿，顯見大家的重視程度。

蘇巧慧指出，家長最關心的一定是升學模式的改變，還有如何協助孩子學習，因此她特別請教育部一定要針對「大學考招制度」、「學習歷程檔案」兩個主題像大家說明。另外，說明會現場還會有「金牌講師團」可以當場替大家解答新課綱的各種疑難雜症。

蘇巧慧說明，因座談會報名情況十分踴躍，現場狀況也將由《未來Family》進行活動轉播，提供無法到現場的市民朋友透過臉書直播收看。除此之外，為了符合大家迫切的期待，蘇巧慧也另規劃17日上午10點，在樹林區桃子腳國中小加開場次，歡迎有興趣的家長與同學在蘇巧慧官方臉書專頁查看相關報名資訊。