108課綱上路／新課綱挨批倉促上路　潘文忠邀各界到第一線了解狀況

▲潘文忠認為，政府需更努力，讓學生有好的環境，也要讓教育夥伴有更好的支援。（圖／翻攝潘文忠臉書）

記者崔至雲／台北報導

108課綱今（1日）上路第一天，雖然外界批評新課綱倉促上路，但教育部長潘文忠在臉書上提到，放暑假還是有一群老師正積極籌備課程，希望教師能不斷成長，成為教室裡孩子的最重要榜樣。

潘文忠指出，有時候有人會問，108課綱為了讓孩子成為真正學習的主體，教學方法都需要更彈性、更跨域，才能引導孩子思考、探索，但這些課程真的能發生在課堂裡嗎？「我想，你只要來一次第一線教師們的共備，你就會親眼看到這些都在發生。」



潘文忠說明，教師的專業成長是不斷持續的歷程，而這些教師夥伴們為了找尋對孩子更好的教學方法，犧牲假期參加專業成長社群，「如同山中大叔王政忠對共備的見解：找到好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、分享實踐。你會深刻感受到，老師是一個希望工程的所在，也是在教室裡孩子最重要的榜樣，自發互動共好都在這裡體現了，令人敬佩。」

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▲潘文忠請各界到第一線觀察教師們的共備，會發現老師們努力為新課程做準備。（圖／翻攝潘文忠臉書）



潘文忠坦言，108課綱課程的規劃確實有太多細節、配套，除了調整師資人力結構、公布實施偏遠地區學校發展條例，也因應新課綱的科技領域，前瞻計畫也投入100億於校園的智慧化中。他說，當然政府還得更加努力，不僅讓孩子有更好的環境，也要讓這群熱血投入教育的夥伴們有更好的支援。

潘文忠也期許學生，希望透過108課綱的落實，希望從孩子的經驗出發，帶領他們自生活中學習，讓他們都能找到自己最獨特的亮點，也讓學生累積思考能量，讓學習成為一件快樂的事，而這樣的態度也能伴隨他們一生。

▲108課綱今天上路第一天 。（圖／翻攝潘文忠臉書）