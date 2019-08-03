孫繼正指國中教肛交、3P…法院裁定不罰　教長「無法接受」提3點聲明

▲安定力量主席孫繼正。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

安定力量主席孫繼正在高雄市長韓國瑜造勢場合，指稱國中課本教肛交、多P、同志教育等，教育部向警政署舉報，認為孫繼正散布關於性別平等教育的不實謠言，但經士林地方法院內湖簡易庭裁定不罰。對此，教育部長潘文忠直呼「無法認同」，在臉書上提3點聲明，強調會即刻研議應對措施，也呼籲並請求警察機關向法院提出抗告。

潘文忠在臉書上再次將孫繼正於韓國瑜花蓮造勢場合所說的言論提出，當時孫繼正指出，「國一、國三現在就開始教肛交教育，國中再教可以自己變性動手術，高三教多元多P、學校教用藥」等，潘文忠認為，該言論完全悖離事實，教育部有責任對這些惡劣言論提出嚴正駁斥。

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潘文忠表示，孫繼正如果有一點良知或求真精神，只要向各級學校教師求證，取得課本及課程內容，即可知前述言論皆不屬實，「教育部已提供完整教科用書給警局可供查驗，若孫繼正有疑慮，教育部絕對樂意提供完整相關資料，但孫先生關注相關教育議題以來，不僅未盡查證，更別說修正。」



根據裁定書，孫繼正先生向法院聲稱「伊已經收集了系爭言論之來源資料，證明伊所言不假」。對此，潘文忠說明，孫繼正向法院提供的證據，是由部分有心人士剪輯的「潘部長您被蒙蔽了嗎」影片，不只來源不明，也與事實不符。

▲孫繼正散布性平教育不實謠言，經地方法院裁定不罰。對此，教育部長潘文忠指出，無法認同、深表遺憾與痛心，呼籲警察機關向法院提出抗告。（圖／記者屠惠剛攝）



潘文忠進一步指出，依據社會通念，要查證一言論是否為「謠言」，適當方式是向當事人或其他公正第三方進行查證。以本案為例，孫繼正所進行的「查證」應該是拿國高中課本出來翻閱、詢問本部課綱內容，甚至向各級學校教師請益，才能叫做「求證」，「焉有拿『網路影片』連結附在訴狀內當證據，就可以證明已盡查證義務的道理？」「對於法院採信孫先生「我有看這個影片應該就算盡查證義務」的裁定，教育部深感遺憾。」



潘文忠再次強調，孫繼正散播「中學教育教導學生肛交、變性、多元多P」等不實言論，實際上已經造成家長恐慌，也於社會上造成不必要的衝突與誤解，為了闢謠部內同仁疲於奔命。



潘文忠也說，為了導正視聽，教育部多次公開向社會說明，並提出各級學校實際採用之課本作為說明，告訴社會大眾「性平教育絕對不會教學生肛交、多P、用藥，性平教育目的在於讓學生保護自己，也尊重差異」，然而在有心人士散佈下，這些惡劣不實謠言已影響許多家長，更對第一線教育人員的專業與士氣造成傷害。



對於內湖簡易庭承審法官採信孫繼正「其言論並未傷害公共安寧」的說法，教育部無法認同，深感遺憾。潘文忠表示，對於本案，教育部依法並沒有直接向法院提出抗告的權利，並請求承辦之汐止分局依教育部提出之事證，提出抗告，以正視聽。



教育部也再次聲明，性平教育是教會孩子保護學子健康成長、免受侵害的重要基礎，懇請各界於評論課程方針時，依據事實而非謠言作出評論，以免抹煞各級教育人員的努力與苦心。