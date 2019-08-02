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素養怎麼教？國中校長帶隊 500位各科教師提升雙語教學力

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生活中心／台北報導

素養導向的英語課上些什麼？未來中小學的數學、自然、社會課都要講英語？台灣雙語國家政策、108課綱上路，教育現場面臨巨大衝擊，不但雙語師資不足，連師培教授也缺人。

▲忠欣公司主辦「迎戰雙語趨勢，雙語教師增能」方案─國中、國小教師研習工作坊，由美國ETS官方講師授課。（圖／忠欣公司提供）
▲忠欣公司主辦「迎戰雙語趨勢，雙語教師增能」方案─國中、國小教師研習工作坊，由美國ETS官方講師授課。（圖／忠欣公司提供）

為此，美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS）臺灣區總代理忠欣公司，特別邀請ETS講師在暑假期間舉行八場「2019國中、小教師研習工作坊」，提供非英語科及英語科教師增能方案，吸引北中南近千位老師報名。最後錄取近五百名參與者，包括英語、數學、歷史、自然科學、公民、健康與體育及藝術科目的老師，可見各領域科目老師對雙語教學能力的增進有高度需求。

而像台北市懷生國中、瑠公國中與至善國中，更是集體報名。其中懷生國中全校近40位教師中，約有20位報名，幾乎各領域科目的教師都來了。校長陳政翊表示，接下來是學校的轉型期，附近的國小兩年內都會成為雙語小學，面對大環境的轉變，國中老師勢必要對雙語教學有所準備。

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▲來自美國官方的ETS講師與參與的老師互動，探索雙語教學主題的觀念與內容。（圖／忠欣公司提供）
▲來自美國官方的ETS講師與參與的老師互動，探索雙語教學主題的觀念與內容。（圖／忠欣公司提供）

忠欣公司產品部總監黃喜麟指出，ETS研習工作坊結合了測驗設計原理及教學實務，如國中以TOEIC Bridge出發，國小以TOEFL Primary為主軸，藉由日常生活情境的測驗內容，以及符合新課綱核心素養的命題方向，幫助老師設定教學目標、挑選教材，並掌握學生的學習進度，強化學生的英語聽說讀寫能力。

工作坊中針對非英語科教師，提供藝術、自然等科目的雙語教學規劃建議，協助各科教師輕鬆運用英語進行教學；同校英語教師與一般科目教師攜手參加，更能相輔相成。而英語科教師的部分，則是擬定素養導向的教學策略，提供多樣化的課堂活動、教案設計範例，有助學習效率與教學成效的提升。

接下來，八月下旬還將舉辦「技職體系英語教師研習工作坊」，運用TOEIC Bridge為範例，協助教師擬定適合英語初、中階學習者的教學策略，提升技職學生的國際競爭力，培育搶手人才。

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關鍵字：108課綱,素養,雙語國家,雙語教學,教師研習工作坊

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