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108課綱上路／500師搶學英語授課 　國小校長：未來是「雙語教學」轉型期

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▲▼108課綱,英語授課,雙語教學。（圖／ETS提供）

▲來自美國的ETS官方講師，帶領參與工作坊的教師探索雙語教學主題的觀念與內容。（圖／ETS提供）

記者崔至雲／台北報導

如何用英語上數學課？素養教學的英語課上些什麼？台灣雙語國家政策、108課綱上路，教育第一線面臨巨大衝擊，雙語師資不足，連師培教授也缺人。美國教育測驗服務社台灣區總代理忠欣公司，了解英語教學第一線的困境，舉行八場「2019國中、小教師研習工作坊」，提供非英語科及英語科教師增能方案，為雙語教育盡力。

忠欣公司產品部總監黃喜麟指出，行政院去年提出雙語國家策略藍圖，新學年108課綱實施，對教師而言都是新的挑戰，也有愈來愈多的學校有雙語教學需求。這次的研習工作坊，希望能緩解雙語教師荒的燃眉之急，為準備實施雙語教學的學校提供解決方案。

▲▼108課綱,英語授課,雙語教學。（圖／ETS提供）

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▲來自美國官方的ETS講師與參與的老師互動，了解學員對雙語教學的認識程度。（圖／ETS提供）

主辦單位指出，這次的工作坊消息公布後吸引近千位老師報名，最後錄取近五百名國中小的英語科及非英語科教師。其中國中的非英語科老師報名的包括數學、歷史、自然科學、公民、健康與體育及藝術科目的老師，可見各領域科目老師都對未來雙語教學能力的培養有高度的需求。

主辦單位也進一步指出，台北市懷生國中、瑠公國中和至善國中，更是集體報名。其中懷生國中全校近40位教師中，約有20位報名，幾乎各領域科目的教師都來了。懷生國中校長陳政翊說，附近的國小兩年內都會成為雙語小學，未來是學校的轉型期，面對大環境的轉變，勢必要對雙語教學有所準備。

陳政翊表示，國中分科很細，像歷史、地理、公民、健康教育等科目，一周只有一節課，老師一個人上三個年級的課，要轉雙語教學的壓力很大。且國中雙語教學能不能讓家長滿意，也是一個問題。校內經過多次的討論和對話後，由學校各科的資深老師參加這次的工作坊，看看能不能把雙語教學的球順利接起來，也希望學校嘗試的經驗，能給雙語教育的決策者參考。很高興ETS講師能來台授課，給老師向前走，面對挑戰的機會。

▲▼108課綱,英語授課,雙語教學。（圖／ETS提供）

▲「迎戰雙語趨勢，雙語教師增能」方案─國中、國小教師研習工作坊，由美國ETS官方講師授課。（圖／ETS提供）
ETS官方講師也拜訪懷生國中，在工作坊開始前了解台灣的英語教學現況，希望藉這次的工作坊，讓老師試著突破心裡的壓力，在雙語教學上跨出第一步。

黃喜麟指出，EST研習工作坊結合測驗設計原理及教學實務，並藉由教學目標的設定，以能力指標為導向，與參加的教師共同發展教學活動及學習策略。

黃喜麟也說明，繼國中小教師工作坊後，八月下旬還將舉辦「技職體系英語教師研習工作坊」。他表示，因應產業升級、智慧化及新興產業所需能手，技職教育除培養學生專業知識及技能外，還需加強英語能力，打造英語就業即戰力，才能符合企業用人需求。

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關鍵字：108課綱,英語,雙語教學,雙語國家

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