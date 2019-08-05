快訊／李婉鈺撤告館長「愛台灣的心是一樣的」　館長呼籲粉絲：不再追究

▲館長在臉書po出李婉鈺的刑事撤回告訴狀。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢5日晚間在臉書PO出李婉鈺的「刑事撤回告訴狀」照片，內文提到，李婉鈺透過友人表示，希望事情能和解圓滿，跟館長愛台灣的心情是一樣的。館長也呼籲粉絲，謝謝大家關心幫忙，也希望大家不要再追究。

館長全文如下

李小姐委託友人說，希望事情能和解圓滿，並說跟我愛台灣是一樣的心情，李婉玉（鈺）優先撤告我也接受，不在（再）計較在此事上面，這段期間也謝謝大家關心幫忙，在這也希望大家不要再追究，讓事情在這完美結束謝謝大家。

前新北市議員李婉鈺在2018年10月九合一大選前，希望與館長合作直播，館長以「粉絲群不想看她」為由拒絕，她因此在訊息中生氣痛罵館長，兩人從此結下樑子。

館長隨後在直播中回應李婉鈺，並在直播中飆罵多句帶有性器官的髒話與三字經，遭到李婉鈺提告，先是在今年1月收到「妨害名譽」刑事傳票，在今年6月新北地檢署認為陳之漢罪證明確依公然侮辱罪將他起訴。

台北市長柯文哲在8月1日宣布成立「台灣民眾黨」，沉寂一陣子的李婉鈺隨即表態，「自己是千里馬」，不排除與以人民利益為優先考量的政黨合作與互動，而這個伯樂可以是台灣民眾黨，柯文哲組黨，如果又有鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平加入，這團隊就是最強團隊，她樂觀其成。

在政治立場上向來與柯文哲相當友好的館長卻對此嗆聲，只要台民黨敢收李婉鈺，他從今爾後就不支持，「就算柯P是自己大哥都一樣」、「你（李婉鈺）這種人玩我弄我還炒新聞，你這種人別來柯P身邊，你不夠資格！」

網友對於李婉鈺撤告館長的看法則表示，「果然為了政治生命任何恩怨都願意放下～之前死都不撤告」、「恭喜館長終於少一件麻煩事」、「很明顯，他想加入台民黨不想為難柯文哲大哥跟館長的關係」、「為了政治前途！說館長沒影響力是騙人的！」、「你總是（心）太軟三公分」。