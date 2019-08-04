「一高一矮」半夜拖鐵鍊！童大叫7字…隔天發生憾事　嬤：你看到的不是人

▲原PO說，半夜睡覺聽到路邊有鐵鏈聲。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享小時候半夜看到「一高一矮的人」，後來隔天一名女性長者過世，「阿嬤說我看到的不是人…」他表示，當時對方還做了一個舉動，讓其他網友直呼「好貼心」。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時在讀幼稚園，半夜睡覺聽到路邊有鐵鏈聲，他跑到陽台看，「結果啊，我看到一高一矮的人拖著鐵鏈在低吼，貌似在叫名字。」

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原PO表示，當下向對方大叫「別吵，鐵鏈拿起來」，「然後，他居然轉頭看我，鐵鏈拿起來之後繼續走」，隔天附近一名高齡女性鄰居去世，「阿嬤說我看到的不是人，而是七爺八爺。所以我達成喝令神靈的成就？」

▲▼原PO阿嬤說，孫子是看到七爺八爺。圖為新竹都城隍廟的「大二爺」的范謝將軍。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

對此，有網友指出，「祂們沒跟你說：拍謝，吵到你了」；原PO回「祂們應該在想說靠北，遇到肖欸。」還有人說，「小孩還小不懂事～不怪你！現在你遇到再大聲試看看⋯」

其他人留言，「祂們還滿貼心」、「好貼心喔，把鐵鍊拿起來繼續走」、「祂們也滿有禮貌，平時沒人看得到他們，所以習慣鐵鍊拖著走，發現吵到人了，趕快拿起來。」

還有一名網友分享自己的經歷，「說到鐵鏈，有次七月，本人戴著斗笠拿鐵鏈，站在路邊電線桿下，附近狗跑光光」；原PO回「是人也會開溜吧！遠看根本是死神。」