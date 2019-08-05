獨／台灣民眾黨黨綱已送內政部　8月6日請叫柯文哲「柯主席」

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日中午12時在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會。柯文哲在會中除了宣示他的創黨理念，同時也會發表30分鐘演講。據透露，在這個創黨籌備大會上，柯文哲是以黨主席身份登場，會中將正式通過黨章與黨綱，而他也會親簽首份公文，之後會交給台民黨「發起人」﹑台北市政府顧問蔡壁如，讓她前往內政部遞交創黨首份公文。

台灣民眾黨創黨大會6日中午召開，根據流程規劃，發起人會議將在12時10分宣讀台灣民眾黨章程，12時20分開始，柯文哲進行30分鐘演講，接著民間友人致贈「上醫醫國」卷軸，再簽署創黨首份公文，最後由台灣民眾黨發起人、市府顧問蔡壁如14時再赴內政部遞交創黨首份公文。

據透露，台民黨的黨章等內容已經完成草擬，在6日的創黨大會上，柯文哲會以「柯主席」身份出席，會中也會選出台民黨的中評委、中常委等，台民黨相關的籌備工作會在創黨大會舉行後加快腳步進行。

協助籌備的柯粉俱樂部發言人林珍羽受訪表示，智囊團已經擬定出黨綱，5日下午同步送給內政部審核，預計6日在發起人的會議中審核，核定後公布給大家 。

值得注意的是，6日的創黨大會除了會場內的相關程序與活動外，場外預料也會有柯粉、柯黑大對決。網路名人音帝大帝寺前在臉書發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，活動內容中提到，「經過一段漫長的惺惺作態，柯文哲總算不顧市長任期還有三年半的責任，忍不住要宣布組黨選總統囉！曾經是柯粉的你，曾經把柯文哲視為台灣政治新希望的你，現在是否覺得起賭爛，想要一把火燒掉你曾經買過的周邊產品呢？」

活動說明指出，與其獨自在家燒毀，不如拿來「柯文哲周邊產品拋棄大會」，跟大家一起拋棄柯文哲，在柯文哲組黨大會的同時向柯文哲說道別，截至5日下午17時，已有929臉友按下「會參加」，7,735 人「有興趣」。

不過，柯粉也不甘示弱，號召「你丟！我撿！找回良心送愛心！」活動反制柯黑，林珍羽解釋，柯文哲的理念包括資源永續循環，有好的東西、有更多需要的人喜歡，「柯粉很願意跟大家分享」。截至5日下午17時，已有370 人會參加，1,160 人有興趣。

對於參與人數遠不及音帝大帝所發起的活動，林珍羽表示，音帝大帝本身是網紅，在網路圈有公信力，對於發起的部分他們非常認同，「表示阿北有被關注」，林還酸說，「我們比較擔心萬人響應、一人到場」，柯粉們會有些希望阿北的週邊小物可以交流分享，其實都還滿不錯。

對於外傳傳台派團體也會到現場抗議，林珍羽則回應，相信台灣是民主開放自由的國家 ，會海納百川，各種聲音都會了解，「有要跟阿北反應的，我們都非常歡迎」。