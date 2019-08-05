蔡英文幕僚集體喊道歉　網挺「吉」下去怒轟：柯文哲只是另一個韓國瑜

▲蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲5日說「總統蔡英文身邊的人都貪污」，使得總統府發言人集體跳出來發文澄清，自己常在蔡英文身邊，沒有貪污，要求柯文哲道歉。對此，網友一面倒支持發言人們提告，「支持吉下去！」、「你真的沒那麼偉大，你只是另一個韓國瑜而已」、「他可以再口不擇言一點，當年真的是錯看他了！」

柯文哲4日發文批評「桃機第三航廈流標是政治力介入」，民進黨立委鄭運鵬立刻反擊，指出桃機第三航廈是因為設計施工難度太高才流標，並反問柯文哲「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」柯文哲5日被問到此議題重砲批評，「蔡英文旁邊的每一個都貪污」。

針對柯文哲抨擊蔡英文幕僚貪汙一事，曾任柯文哲發言人的總統府發言人林鶴明於臉書強調，他在總統府工作，也常在小英身邊，並沒有貪汙，「柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉。」

▲總統幕僚在臉書發文，要求台北市長柯文哲道歉。（圖／翻攝自臉書，以下同）



同為發言人的丁允恭、張惇涵也在臉書要求柯文哲道歉，丁允恭表示，在這個團隊裡，有許多每天為國家努力的人，「遠比你跟你旁邊的人，為台灣民主做出的貢獻多了很多，你不該用這樣狠毒的指控去抹殺我們的努力」；張惇涵則直言「我有貪污的話，歡迎把我抓去關」沒有的話，請柯文哲道歉，也請向很多無端被指控的人說句抱歉。

對於總統府發言人們集體發文要求柯文哲道歉，網友紛紛於貼文下留言支持提告，「快吉」、「支持吉下去！」、「提告以證清白」、「發言人群代表第一波提告吧！」、「相信發言人」、「他可以再口不擇言一點，當年真的是錯看他了！」另外，稍早也有網友在柯文哲最新一則貼文下批評，「你真的沒那麼偉大，你只是另一個韓國瑜而已」，吸引1,471位網友點讚。

▲網友留言支持總統府發言人提告。（圖／翻攝自柯文哲、林鶴明臉書）



柯文哲稍晚則回應表示，「一直希望給小英反省改進的機會，我就問，一萬條香菸要多少人買？」以前三千多條香菸要多少人？這些是冰山之一角，一萬條香菸牽涉到侍衛室、國安局、機場、華航，華航還牽涉到倉儲，不是故意要批評她，但是要有反省的能力。媒體追問，「所以市長不道歉？」柯文哲直言，「我要道歉什麼？」