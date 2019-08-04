迎娶天熱爆！媒人婆開黑傘「1個動作」南部網友全嚇壞　北部人反應好淡定

▲網友笑喊媒人婆可能熱昏了頭。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣傳統的婚禮嫁娶儀式眾多，參與人員一個不小心就可能觸犯禁忌，鬧出笑話來。就有網友PO一張藏著亮點的照片，媒人婆在熱爆了的迎娶日打開黑傘，下一個動作卻讓南部鄉親全嚇壞，這個誤會可大了！

許姓女網友3日在「爆廢公社」貼文，捕捉了一處迎娶現場趣味畫面，正當媒人婆陪著新郎、新娘緩緩步上禮車前，她拿起一把黑傘撐開，並順勢往自身頭頂一罩。許女看圖說故事，搞笑留了一句，「媒人婆：天氣真熱啊！」

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照片貼上網，短短半天多時間就吸引超過1.2萬人朝聖，南部網友感到震驚、不合理，「原來今天新娘是充當晃子用的」、「其實是媒婆有喜了」、「拿傘的人太搶戲了吧」、「最近的媒人婆都太累了啦」、「媒人婆懷孕了」、「結局：媒人婆跟新郎上車。」

▲去年底賴清德長子娶妻，新娘子身穿白紗禮服步出室外，馬上有「米篩」遮頂。（圖／記者林悅翻攝）

根據台灣傳統習俗，出嫁時新娘頭頂需要用「米篩」遮住，寓意為禮敬、避免與天公相沖。隨著時代風氣開放，部分新娘出嫁時已有了身孕，民間傳說米篩會沖煞到胎兒，因此有「黑傘」這一替代品。

值得注意的是，台灣南北習俗有別，注重傳統的南部多會區分米篩和黑傘代表的不同意義，一張媒人婆自撐黑傘照片才會在網上引來大大的關注。而北部民眾較無此類禁忌，不管懷孕與否都可以打黑傘，另外也有網友表示客家人習慣也都是撐黑傘。

本站新聞〈賴清德娶媳新娘「米篩」遮頂 內行人一看秒懂「黃花大閨女」〉報導台灣傳統迎娶儀式中，拿米篩遮新娘禮俗相傳是從《桃花女鬥周公》故事而來。相傳周公故意在天狗日迎娶桃花女，並設五煞、放白虎，身為新娘的桃花女岀門後離開屋簷，見天會有五煞，桃花女則以印有八卦的米篩綁在轎頂檔天避掉五煞，並腳踩紅毯擋土地之氣，以遮蔽行蹤來防止周公放出的白虎傷身。所以懷孕時用雨傘遮新娘，是因為米篩上的八卦很利，就像刀劍般，會傷到胎神，故而改用雨傘。