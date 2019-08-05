郭韓會有譜？　劉宥彤證實：郭台銘8/8可能現身高雄

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘初選落敗後，至今仍未現身回應關於2020大選的眾多傳言，下一步動向引發外界關注。對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤5日透露，永齡基金會8月8日在高雄小林村舉辦的活動，郭台銘可能會出席，引發外界聯想是否可能會與高雄市長韓國瑜見面。

外界關注郭台銘下一步動向為何，但郭台銘除了4日首度出面回應發起總統連署的「郭台銘粉絲老虎軍團」外，目前尚未針對「郭柯王聯盟」、「韓國瑜邀整合」等消息回應，而韓國瑜5日受訪時也表示，「現在還在等郭台銘董事長的回應，但是我已經再一次去打電話，也在語音信箱留言」，還是無法聯繫上郭陣營。

不過，劉宥彤5日透露，郭台銘可能會在8月8日現身高雄，她表示，今年是八八風災滿10周年，永齡基金會當年為了八八風災在小林村附近蓋永齡農場，是一個讓災民有工作的全有機農場，所以基金會將在農場舉辦活動，「目前是有邀請董市長，但他還在考慮，我想可能他會出席」，引發外界聯想「郭韓會」是否成行。

另外，對於「郭柯王聯盟」的傳言，劉宥彤指出，三人若有任何會面、結盟，國民應該都樂觀其成，合作也不一定要牽涉選舉；而針對「韓國瑜稱聯繫不上郭台銘」一事，劉宥彤則回應，「遲早有機會遇到」，可能在公共場合遇到，也不會去刻意避免碰到，都看老天爺安排。