快訊／「貪污說」惹怒蔡英文幕僚　柯文哲嗆：我要道歉什麼

記者楊亞璇／台北報導

台北市長5日早上受訪時重砲批評總統蔡英文，他直指，「你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」引起總統幕僚抗議，要求柯文哲道歉。柯文哲5日下午受訪表示，「不是故意要批評她」，但是要有反省的能力，還反問「我要道歉什麼？」

柯文哲前幕僚、總統府發言人林鶴明在臉書上表示，他在總統府工作，也常在小英身邊，但他沒有貪汙，「柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉」。柯文哲下午出席迪化二0七博物館頒發私立博物館申設許可證書儀式，他在受訪時強調，「一直希望給小英反省改進的機會，我就問，一萬條香菸要多少人買？」以前三千多條香菸要多少人？這些是冰山之一角，一萬條香菸牽涉到侍衛室、國安局、機場、華航，華航還牽涉到倉儲，不是故意要批評她，但是要有反省的能力。

柯文哲表示，「我就問，慶富案辦到哪裡去了？兆豐案辦到哪去了？」有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下。

媒體追問，「所以市長不道歉？」柯文哲直言，「我要道歉什麼，以我的個性...」隨後被幕僚帶離場。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

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