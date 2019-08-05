　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「貪污說」惹怒蔡英文幕僚　柯文哲嗆：我要道歉什麼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

台北市長5日早上受訪時重砲批評總統蔡英文，他直指，「你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」引起總統幕僚抗議，要求柯文哲道歉。柯文哲5日下午受訪表示，「不是故意要批評她」，但是要有反省的能力，還反問「我要道歉什麼？」

柯文哲前幕僚、總統府發言人林鶴明在臉書上表示，他在總統府工作，也常在小英身邊，但他沒有貪汙，「柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉」。柯文哲下午出席迪化二0七博物館頒發私立博物館申設許可證書儀式，他在受訪時強調，「一直希望給小英反省改進的機會，我就問，一萬條香菸要多少人買？」以前三千多條香菸要多少人？這些是冰山之一角，一萬條香菸牽涉到侍衛室、國安局、機場、華航，華航還牽涉到倉儲，不是故意要批評她，但是要有反省的能力。

柯文哲表示，「我就問，慶富案辦到哪裡去了？兆豐案辦到哪去了？」有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下。

媒體追問，「所以市長不道歉？」柯文哲直言，「我要道歉什麼，以我的個性...」隨後被幕僚帶離場。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

看更多政治熱門新聞...

柯文哲重砲批：蔡英文旁邊的每一個都貪污
► 柯文哲「蔡英文身邊每個都貪污」　總統府回擊：若沒證據要道歉
► 柯文哲早上才轟貪污！蔡英文送生日花籃中午直達市長室

ET快訊
獨／小四女兒遭推下樓…母心碎曝她「不敢照鏡子」怒揭6關鍵
毒梟重判73年…竟「戴面具+粉上衣」扮女兒逃獄　長太爆笑遭識
「鄰居熱水器排氣管對準我家」屋主氣炸求救　網見亮點秒打臉

關鍵字：總統府,貪污,柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幫韓國瑜擦屁股！市長行程「1日3變」　立委黃昭順帶藍營議員鞠躬道歉

韓國瑜的經發局長問「高雄怎發大財」　算命師：到中部找彌勒佛　　

蔡英文幕僚集體喊道歉　網挺「吉」下去怒轟：柯文哲只是另一個韓國瑜

韓國瑜找2名溫柔正妹主播入團隊　柯文哲「國民女神」要留意了

快訊／「貪污說」惹怒蔡英文幕僚　柯文哲嗆：我要道歉什麼

柯文哲批「蔡英文旁邊的都貪污」　鄭運鵬3點反擊：請問是哪些人？

韓國瑜忙市政還要跑總統大選　朱立倫有經驗︰選舉後期會給他建議

「我有貪污的話，歡迎把我抓去關」　張惇涵：沒的話請柯文哲道歉

國民黨6大軍系社團發出動員令：全力支持韓國瑜

快訊／蔡英文幕僚們怒了！挨轟貪污集體要柯文哲道歉：不釐清就提告

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

幫韓國瑜擦屁股！市長行程「1日3變」　立委黃昭順帶藍營議員鞠躬道歉

韓國瑜的經發局長問「高雄怎發大財」　算命師：到中部找彌勒佛　　

蔡英文幕僚集體喊道歉　網挺「吉」下去怒轟：柯文哲只是另一個韓國瑜

韓國瑜找2名溫柔正妹主播入團隊　柯文哲「國民女神」要留意了

快訊／「貪污說」惹怒蔡英文幕僚　柯文哲嗆：我要道歉什麼

柯文哲批「蔡英文旁邊的都貪污」　鄭運鵬3點反擊：請問是哪些人？

韓國瑜忙市政還要跑總統大選　朱立倫有經驗︰選舉後期會給他建議

「我有貪污的話，歡迎把我抓去關」　張惇涵：沒的話請柯文哲道歉

國民黨6大軍系社團發出動員令：全力支持韓國瑜

快訊／蔡英文幕僚們怒了！挨轟貪污集體要柯文哲道歉：不釐清就提告

《憤怒鳥玩電影2》鳥寶寶配音曝光！蓋爾加朵7歲女兒聲音超Q

記憶卡中發現老爸性愛影片　他拿給媽媽當證據反挨告

幫韓國瑜擦屁股！市長行程「1日3變」　立委黃昭順帶藍營議員鞠躬道歉

出門散步1小時連遇3毒蛇　南投男納悶：因為我姓許？

砰！兩大車國道追撞　「車頭全撞爛」駕駛骨折受困半小時獲救

影／小資族如何靠3萬塊滾出千萬？　過來人分享致勝關鍵：心理素質很重要

全美11％國中生抽過電子菸…14少年「肺部感染」入院　最嚴重要靠機器呼吸

中職／花蓮球場8天7戰　誰會轟出花蓮百轟？

不愛洗澡全身惡臭　男竟遭酒友「醉拳」活活打死

高中就想殺人！俄州槍手握有獵殺性侵名單　網怒：本可100％避免悲劇

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

政治熱門新聞

即／柯文哲：蔡英文旁邊的都貪污

老虎軍團　連署挺郭董選總統暫停

獨／林昶佐8月低調帶黃捷赴美募..

影／黃國昌：無法一人再幹4年，..

卓榮泰：黃國昌若要競選　民進黨..

柯逛夜市驚呼「好大！」民驚喜搶..

柯文哲推「2至3歲補助」9/1..

「郭柯王」8月成形　蔡英文陣營..

「韓郭配」合作有譜？　靠ＯＯ才..

快訊／最辣主播何庭歡出任韓國瑜..

韓打美女牌　前主播白喬茵加入新..

謝長廷兒子傳自殺是「假訊息」！

柯P「台民黨」可能推立委參選人..

陳芳明返鄉見商家鐵門深鎖　批韓..

更多熱門

相關新聞

蔡英文幕僚喊道歉　網挺「吉」下去怒轟柯文哲

台北市長柯文哲5日說「總統蔡英文身邊的人都貪污」，使得總統府發言人集體跳出來發文澄清，自己常在蔡英文身邊，沒有貪污，要求柯文哲道歉。對此，網友一面倒支持發言人們提告，「支持吉下去！」、「他可以再口不擇言一點，當年真的是錯看他了！」

柯嗆小英旁邊的都貪污　他這樣回擊…

張惇涵：我貪污的話歡迎把我抓去關

蔡英文幕僚集體要求柯文哲道歉

柯P轟貪污！小英送花籃到市長室

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

快訊／傳9/1起陸客暫停小三通來台

Angelababy素顏現身機場糗了！

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

香港大罷工第一波！170航班取消

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面