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路人借店裡廁所！阿桑待3小時不出來　報警後開門傻了：她在裡面吃OO

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▲位於信義區中坡北路的公廁遭攤商惡意砸毀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲外借廁所恐有被破壞的風險。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人總會遇到突如其來的生理需求，若剛好附近沒有公廁，一般人都會情商周圍店家借個廁所解決。然而一名女網友就在臉書分享她「再也不外借廁所」的原因，原來她每次借人家廁所就有可怕的下場，甚至還碰上阿桑關在洗手間3小時的奇葩經驗，網友們看完都傻了。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示店裡的新進人員日前問她，「如果有客人進來借廁所，妳會不會借？」對此她則表示「以前會現在不會」，原因是以前實在累積過太多不好的經驗了。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，某次有個人來借廁所，不料他竟然一邊上一邊抽菸，把衛生紙、擦手巾全部搞得都是菸味；還有一次來借廁所的人把馬桶上到塞住了，害他們清理了一整晚才通，浪費超多時間。

「再來一次更扯！」原PO回憶道，之前有位歐巴桑在店內的廁所待了快3個小時，都要打烊了還死不出來，敲門也沒有任何回應，他們擔心會出意外，因此選擇報警處理；警察來了之後喊了好久，阿桑才終於肯開門出來。阿桑隨後才吐出原因，她表示自己剛剛在廁所裡吃完一碗麵線，想休息一下，才會在裡面待這麼久。

▲蔡老店麵線糊。（圖／記者張又心攝）

▲麵線示意圖。（圖／記者張又心攝）

原PO聽完之後也覺得不可思議，「坐在馬桶上吃麵線會特別美味是嗎？」她表示每當有人抱怨店家不借廁所時，店家也想請這些人想想，自己是否曾因為方便而造成別人的不便，「換成是你借還是不借？」

貼文一出，網友們都傻眼表示「吃麵線是什麼概念」、「不借啊～給方便當隨便，衛生紙抽整地、擦手紙狂抽往包包裡放，還有人在洗手台洗頭」、「還有借廁所打毒品的」、「特別是廟會，絕對不借」、「我們只借小朋友跟孕婦」、「有需要的老人小孩除外」。

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關鍵字：借廁所,爆怨公社

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