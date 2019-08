蔡英文「簡體」發文批…中國「戰略錯誤」　國外網友嗨：台灣我來了

▲蔡英文用簡體字發推特。(圖/翻攝自Twitter/@iingwen)



記者張方瑀/綜合報導

中國大陸日前宣布停止47個城市居民赴台自由行,總統蔡英文隨即在推特上用「簡體字」發文回嗆,痛批「中國限制人民來台灣旅遊,是一個很大的戰略錯誤」引起各國網友熱議,短短1天吸引1900個轉推,超過2100則留言回應、8400人按讚。儘管有不少中國網友留言回擊,但也有日本網友回應「我愛台灣」、「再計畫一次台灣旅行吧」。

蔡英文1日在推特上用「簡體」與英文發文,批評中國大陸禁止陸客來台自由行,是非常大的戰略錯誤,「我常在台灣各地,遇到來台旅行的中國年輕人,他們可以親身體會台灣的自由民風,沒有網路限制、沒有社會監控。」並指出,自由行是認識台灣最好的方式,如今這樣的權利被剝奪,替他們感到不捨。

▲日本網友回應。(圖/翻攝自Twitter/@iingwen)



此文一出引來各方網友正反面夾擊,部分支持的網友表示「奥さんと台湾旅行に行きますね(準備跟妻子一起去台灣旅行)」、「會更吸引香港遊客來訪」、「Treasure the freedom and spread it out.(珍惜自由並將它散播出去吧)」、「蔡英文総統閣下を支持します(支持蔡英文)」、「Taiwan is part of China but Chinese people cannot visit Taiwan....wait what?(台灣是中國的一部份,但中國人不能去台灣?)」。

▲不少中國網友在底下留言。(圖/翻攝自Twitter/@iingwen)



也有許多中國大陸網友留言表示,「雖然我也是大陸游客,不過我覺得自由行起碼比團隊遊的遊客素質要高一點點吧」、「在此之前也只有四十多個城市才開放自由行,我們小城市的想去台灣也得通過旅行社」、「個人旅遊自由開放有利於兩岸發展,把老百姓最基本的權益政治化本來就是嚴重的錯誤。只會損害兩岸人民的共同利益」。