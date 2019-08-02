　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「台民黨進軍國會是目標」　柯文哲談話五大重點一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥、張乃文／台北報導

台北市長柯文哲7月31日投下震撼彈，宣布將組成「台灣民眾黨」，而1日他也召開記者會回應，以下為《ETtoday新聞雲》整理出此次談話的五大面向，包括組黨理念目標、2020總統大選參選與否、與前鴻海董事長郭台銘合作的可能、和民進黨之間的關係以及兩岸論述。

▲▼柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝，下同）

整體而言，柯文哲在會中除了闡述組黨的理念、目標，也回應是否參選2020總統大選及與前鴻海董事長郭台銘合作的傳言。柯文哲在記者會一開始提到自己從2014參選一直到現在，秉持著「對的事情做、不對的事情不要做，認真在做」的三個原則，也提及他不認為「九二共識」或「一中各表」是中心思想，對他來說，讓人民過好生活就是他個人的中心思想。

談到台灣民眾黨的創黨理念，柯文哲表示，希望在藍綠之外，台灣是不是有另外的選擇機會，因此對他來說，「民意、專業、價值」是決定政策的目標，「清廉、勤政、愛民」則是行政原則，「台灣政體利益人民最大福祉」就是中心思想。且有不少人解讀柯文哲組黨進軍2020的起手式，但柯文哲說，「個人選不選總統，不重要」，他直言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，因此，「進軍國會是一個目標」。

▲▼柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲的組黨勢必會影響民進黨的選情，被問及兩者關係，他說，朋友要多敵人要少，「不是說我們跟不是同一個政黨就一定要是敵人」，超越藍綠絕對不是消滅，是藍綠在這個社會和諧、共同繁榮在一起，政治不應當像想像的那麼複雜。

而外界最關心的柯文哲是否要參選2020總統大選，他回應，「9月17日那天沒有登記就沒有」，也估計9月上旬為最後決定時間，過了就沒有。除此之外，與郭台銘的合作傳言甚囂塵上，柯文哲則說，他到現在為止還沒跟郭台銘見面過。

不過柯文哲也認為，郭台銘是一個企業霸主，行政能力比較不會有問題，只是作為大企業家，龐大資產不在台灣，他直言，選總統要說明資產在台灣外，不管是美國中國日本，會影響資產時，如何秉公，把台灣人民最大福祉作為執政思考，執政會不會受到國外利益影響，是郭台銘要對外界說明的。

對於中國大陸與台灣之間的兩岸關係也是台灣元首需面臨的問題，柯文哲提到，兩岸是當嚴肅的東西，平常講話不一定會講到，有關兩岸問題他都是照稿念，但並沒有把兩岸問題當兒戲。他表示，兩岸政策、國家戰略不會輕易更改，以前講的就照那樣子。

其他人也看了這些...

組黨攻2020？　柯文哲：進軍國會的確是我們一個目標
柯文哲未見郭台銘　選不選總統9月上旬做最後決定
組黨打破藍綠體制　柯文哲：以民眾為本，台灣就是我們

 還想看更多...

組台灣民眾黨　柯文哲：人民過好生活就是我的中心思想
► 名列柯文哲台民黨不分區立委　黃瀞瑩、蔡宜芳回應了！
► 獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統

ET快訊
平鎮最兇檳榔西施！「奶茶挑戰」引躁動　老司機帶路…臉書曝光
快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告50萬元交
3歲娃上學第一天失蹤！竟自己偷溜回家　園長回應讓辣媽氣炸了

關鍵字：柯文哲,台灣民眾黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯文哲組黨　蔡英文籲團結護主權：選民自有判斷

內政部外流組黨消息　柯文哲：國家政府紀律太爛！

影／台灣民眾黨兩岸方針　柯文哲：不是兒戲，大概就照以前講的

柯文哲暗批韓國瑜參選「很不幸台灣不正常」　轟民進黨「沒有價值」

國安走私菸案「真相未明」　前外交官：關鍵在華航綠色空降權貴

影／「台民黨進軍國會是目標」　柯文哲談話五大重點一次看

李婉鈺願跟台民黨合作　讚柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

柯文哲「讓人民過好生活」　師父將助攻！妙天：英雄所見略同

快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告交保

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡　2小時創近4萬次觀看

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

大馬2倍辣麵VS速食店3倍辣雞　不喝一滴水...網紅辣到哭出來

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

國安走私菸案「真相未明」　前外交官：關鍵在華航綠色空降權貴

影／「台民黨進軍國會是目標」　柯文哲談話五大重點一次看

李婉鈺願跟台民黨合作　讚柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

柯文哲「讓人民過好生活」　師父將助攻！妙天：英雄所見略同

快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告交保

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡　2小時創近4萬次觀看

宣布組台民黨！蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」　柯文哲回應了

「美女刺客」李婉鈺願與台灣民眾黨合作　拚士林北投立委

「9000條好high載運班」　網紅神改編軍歌酸私菸案被讚爆！

柯文哲市府開組黨記者會　綠黨告發公器私用！學姊也難逃

00後粉絲沒錢看演唱會：恨我出生太晚！　傷心發文…林俊傑親自回覆暖爆

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

U12世界盃／安撫隊友走過亂流　黃天賜生涯只緊張過1場比賽

U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

伊拉克迷信「寶寶太可愛」會招厄運！　女醫不信邪拒戴平安符…2個月後女兒住院

人氣AV男優鈴木一徹來台好吃驚：台灣套保險套也有考試？

流浪狗撒嬌討食…竟被醉漢割掉鼻子、上顎　動保團體怒了：懸賞7.1萬抓兇

超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸

台中人氣餐廳「叉子」驚傳停業　網一看傻眼：我們第一次約會的地方…

加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏火機點燃機車抱胸冷笑...

政治熱門新聞

蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」..

私菸案「共犯結構」　華航協理涉..

師父將助攻？　妙天：英雄所見略..

李婉鈺願跟台民黨合作　拚台北立..

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平..

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

國安走私菸案「真相未明」　前外..

若藍營重返執政　吳敦義：可依兩..

獨／邱國正下午向小英面報私菸案..

幕僚透露郭台銘向韓國瑜開條件...

獨家影片／郭台銘返台後調時差　..

陳水扁談柯文哲：「落跑市長」不..

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午..

更多熱門

相關新聞

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」。有意角逐士林、北投立委選舉的李婉鈺1日晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，將參選士林、北投區立委選舉，且不排斥與台灣民眾黨合作與互動的機會；而柯文哲組黨，若鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平加入，這會是最強組合。

師父將助攻？　妙天：英雄所見略同

蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」　柯文哲回應了

李婉鈺願跟台民黨合作　拚台北立委

綠黨告發柯文哲公器私用

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

銀行超收信用卡違約金千萬！金管會下令退還

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

中國小老闆1打5　遭俄羅斯人「踢爆頭」

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠更多

外送員爬5樓送餐　客人拿劍砍他

內診挖屁股！妹子「詭笑3聲」尷尬了

安七炫激吻摟車模　正牌女友被爆是別人

夫妻結婚7年無法行房！　老婆一碰「那裡」就彈開

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

拜了閃婚！網公認「最神月老廟Top5」

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

更多

最夯影音

更多

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面