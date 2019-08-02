影／「台民黨進軍國會是目標」　柯文哲談話五大重點一次看

記者陳家祥、張乃文／台北報導

台北市長柯文哲7月31日投下震撼彈，宣布將組成「台灣民眾黨」，而1日他也召開記者會回應，以下為《ETtoday新聞雲》整理出此次談話的五大面向，包括組黨理念目標、2020總統大選參選與否、與前鴻海董事長郭台銘合作的可能、和民進黨之間的關係以及兩岸論述。

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝，下同）

整體而言，柯文哲在會中除了闡述組黨的理念、目標，也回應是否參選2020總統大選及與前鴻海董事長郭台銘合作的傳言。柯文哲在記者會一開始提到自己從2014參選一直到現在，秉持著「對的事情做、不對的事情不要做，認真在做」的三個原則，也提及他不認為「九二共識」或「一中各表」是中心思想，對他來說，讓人民過好生活就是他個人的中心思想。

談到台灣民眾黨的創黨理念，柯文哲表示，希望在藍綠之外，台灣是不是有另外的選擇機會，因此對他來說，「民意、專業、價值」是決定政策的目標，「清廉、勤政、愛民」則是行政原則，「台灣政體利益人民最大福祉」就是中心思想。且有不少人解讀柯文哲組黨進軍2020的起手式，但柯文哲說，「個人選不選總統，不重要」，他直言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，因此，「進軍國會是一個目標」。

柯文哲的組黨勢必會影響民進黨的選情，被問及兩者關係，他說，朋友要多敵人要少，「不是說我們跟不是同一個政黨就一定要是敵人」，超越藍綠絕對不是消滅，是藍綠在這個社會和諧、共同繁榮在一起，政治不應當像想像的那麼複雜。

而外界最關心的柯文哲是否要參選2020總統大選，他回應，「9月17日那天沒有登記就沒有」，也估計9月上旬為最後決定時間，過了就沒有。除此之外，與郭台銘的合作傳言甚囂塵上，柯文哲則說，他到現在為止還沒跟郭台銘見面過。

不過柯文哲也認為，郭台銘是一個企業霸主，行政能力比較不會有問題，只是作為大企業家，龐大資產不在台灣，他直言，選總統要說明資產在台灣外，不管是美國中國日本，會影響資產時，如何秉公，把台灣人民最大福祉作為執政思考，執政會不會受到國外利益影響，是郭台銘要對外界說明的。

對於中國大陸與台灣之間的兩岸關係也是台灣元首需面臨的問題，柯文哲提到，兩岸是當嚴肅的東西，平常講話不一定會講到，有關兩岸問題他都是照稿念，但並沒有把兩岸問題當兒戲。他表示，兩岸政策、國家戰略不會輕易更改，以前講的就照那樣子。

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