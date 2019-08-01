李婉鈺願跟台民黨合作　讚柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

▲李婉鈺 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」。有意角逐士林、北投立委選舉的李婉鈺1日晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，將參選士林、北投區立委選舉，且不排斥與台灣民眾黨合作與互動的機會；而柯文哲組黨，若鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平加入，這會是最強組合。

李婉鈺表示，台灣人民已經受夠只有藍綠的政治文化，她期盼有第三勢力出來，而這個政黨希望能以人民利益為優先考量，自己是千里馬，而這個伯樂可以是台灣民眾黨。

至於郭台銘加入台灣民眾黨與否，是否會影響投入的意願，李婉鈺則說，郭台銘是板橋國小的學長，若郭台銘能以帶領企業的精神為人民服務、或加入台灣民眾黨，她都樂觀其成，柯文哲組黨，若有郭台銘、王金平的加入，這會是最強組合。

李婉鈺坦言，之前一些事件讓她形象扣分，她很受傷，深刻反省，沉寂好一段時間，常常待在家裡沒出門，但一些前輩一直鼓勵她出來為人民做事，加上這次華航私菸案揭露一連串權力結構、派系分贓，讓人民反感，也讓她覺得自己要出來做些事才能發揮個人價值，因此，在這時局混亂的時刻，她決定投入2020士林、北投區立委選舉，中元節前後就會宣布。

除了李婉鈺鬆口願意與台灣民眾黨合作，退出國民黨的鍾小平早就開第一槍投靠柯文哲，爭取參選中正萬華區立委選舉的機會。此外，友柯的親民黨台北市議員林國成也鬆口表示，不排斥加入台民黨選立委，「我一向跟柯P很接近，他需要我的時候，我就會跳出來」。