　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李婉鈺願跟台民黨合作　讚柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李婉鈺記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李婉鈺 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」。有意角逐士林、北投立委選舉的李婉鈺1日晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，將參選士林、北投區立委選舉，且不排斥與台灣民眾黨合作與互動的機會；而柯文哲組黨，若鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平加入，這會是最強組合。

李婉鈺表示，台灣人民已經受夠只有藍綠的政治文化，她期盼有第三勢力出來，而這個政黨希望能以人民利益為優先考量，自己是千里馬，而這個伯樂可以是台灣民眾黨。

至於郭台銘加入台灣民眾黨與否，是否會影響投入的意願，李婉鈺則說，郭台銘是板橋國小的學長，若郭台銘能以帶領企業的精神為人民服務、或加入台灣民眾黨，她都樂觀其成，柯文哲組黨，若有郭台銘、王金平的加入，這會是最強組合。

李婉鈺坦言，之前一些事件讓她形象扣分，她很受傷，深刻反省，沉寂好一段時間，常常待在家裡沒出門，但一些前輩一直鼓勵她出來為人民做事，加上這次華航私菸案揭露一連串權力結構、派系分贓，讓人民反感，也讓她覺得自己要出來做些事才能發揮個人價值，因此，在這時局混亂的時刻，她決定投入2020士林、北投區立委選舉，中元節前後就會宣布。

除了李婉鈺鬆口願意與台灣民眾黨合作，退出國民黨的鍾小平早就開第一槍投靠柯文哲，爭取參選中正萬華區立委選舉的機會。此外，友柯的親民黨台北市議員林國成也鬆口表示，不排斥加入台民黨選立委，「我一向跟柯P很接近，他需要我的時候，我就會跳出來」。

ET快訊
平鎮最兇檳榔西施！「奶茶挑戰」引躁動　老司機帶路…臉書曝光
快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告50萬元交
3歲娃上學第一天失蹤！竟自己偷溜回家　園長回應讓辣媽氣炸了

關鍵字：李婉鈺,台灣民眾黨,台民黨,柯文哲,郭台銘,王金平

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國安走私菸案「真相未明」　前外交官：關鍵在華航綠色空降權貴

影／「台民黨進軍國會是目標」　柯文哲談話五大重點一次看

李婉鈺願跟台民黨合作　讚柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

柯文哲「讓人民過好生活」　師父將助攻！妙天：英雄所見略同

快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告交保

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡　2小時創近4萬次觀看

宣布組台民黨！蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」　柯文哲回應了

「美女刺客」李婉鈺願與台灣民眾黨合作　拚士林北投立委

「9000條好high載運班」　網紅神改編軍歌酸私菸案被讚爆！

柯文哲市府開組黨記者會　綠黨告發公器私用！學姊也難逃

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

大馬2倍辣麵VS速食店3倍辣雞　不喝一滴水...網紅辣到哭出來

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

國安走私菸案「真相未明」　前外交官：關鍵在華航綠色空降權貴

影／「台民黨進軍國會是目標」　柯文哲談話五大重點一次看

李婉鈺願跟台民黨合作　讚柯文哲＋郭台銘＋王金平是最強組合

柯文哲「讓人民過好生活」　師父將助攻！妙天：英雄所見略同

快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告交保

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡　2小時創近4萬次觀看

宣布組台民黨！蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」　柯文哲回應了

「美女刺客」李婉鈺願與台灣民眾黨合作　拚士林北投立委

「9000條好high載運班」　網紅神改編軍歌酸私菸案被讚爆！

柯文哲市府開組黨記者會　綠黨告發公器私用！學姊也難逃

夫妻7年無法行房！人妻一碰下面就痛爆　醫生揭關鍵原因傻了

00後粉絲沒錢看演唱會：恨我出生太晚！　傷心發文…林俊傑親自回覆暖爆

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

U12世界盃／安撫隊友走過亂流　黃天賜生涯只緊張過1場比賽

U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

伊拉克迷信「寶寶太可愛」會招厄運！　女醫不信邪拒戴平安符…2個月後女兒住院

人氣AV男優鈴木一徹來台好吃驚：台灣套保險套也有考試？

流浪狗撒嬌討食…竟被醉漢割掉鼻子、上顎　動保團體怒了：懸賞7.1萬抓兇

超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸

加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏火機點燃機車抱胸冷笑...

政治熱門新聞

蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」..

私菸案「共犯結構」　華航協理涉..

師父將助攻？　妙天：英雄所見略..

李婉鈺願跟台民黨合作　拚台北立..

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平..

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

國安走私菸案「真相未明」　前外..

若藍營重返執政　吳敦義：可依兩..

獨／邱國正下午向小英面報私菸案..

幕僚透露郭台銘向韓國瑜開條件...

獨家影片／郭台銘返台後調時差　..

陳水扁談柯文哲：「落跑市長」不..

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午..

更多熱門

相關新聞

師父將助攻？　妙天：英雄所見略同

由悟覺妙天禪師擔任黨主席成立的國會政黨聯盟，在今年3月表態力挺台北市長柯文哲角逐總統大位，並明確表示願意替柯連署。在柯宣布籌組「台灣民眾黨」後，國會黨今（1日）表示，柯主張「讓人民過好生活」的理念與本黨不謀而合，英雄所見略同。

蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」　柯文哲回應了

李婉鈺願跟台民黨合作　拚台北立委

綠黨告發柯文哲公器私用

傳員工「自發連署」挺郭台銘選總統　鴻海：並無動員連署

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

銀行超收信用卡違約金千萬！金管會下令退還

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

中國小老闆1打5　遭俄羅斯人「踢爆頭」

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠更多

外送員爬5樓送餐　客人拿劍砍他

內診挖屁股！妹子「詭笑3聲」尷尬了

安七炫激吻摟車模　正牌女友被爆是別人

夫妻結婚7年無法行房！　老婆一碰「那裡」就彈開

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

拜了閃婚！網公認「最神月老廟Top5」

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

更多

最夯影音

更多

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面