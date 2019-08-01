快訊／柯文哲未見郭台銘　選不選總統9月上旬做最後決定

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選激烈，台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘，兩人合作的傳聞不斷。柯文哲1日受訪表示，還未與郭台銘見面，郭作為大企業家，龐大的資產不在台灣，要如何秉公，或是說把台灣人民最大福祉，作為執政的思考。

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

柯文哲表示，還沒跟郭台銘見面，還是一樣的思考，不管是兩個黨的主要候選人，還是要說服台灣人民，人民要在這基礎上，去思考有沒有什麼更好的選擇，他個人沒有預設立場，怎樣做台灣會有最大利益，人民會有最大福祉。

被問到之前問郭的題目跟組黨沒關係？柯文哲表示，「沒有關係」，每個候選人都有優點跟缺點，郭台銘可以當作為企業霸主，行政能力當然沒有問題，但是作為大企業家，很龐大的資產不在台灣，在美國、中國、日本都一樣，當一個要選總統，要說明說，龐大資產在外面，不管美國、日本、中國，他們會影響你資產的時候，如何秉公，或是說把台灣人民最大福祉，作為執政的思考，就是說會不會受到，國外資產利益的影響。

至於選不選總統，柯文哲表示，這種外科醫生，「9月17日那天沒有登記就沒有」，但是既然還要連署才能夠選，9月17號之前要布2000個連署點，所以估計應該是九月上旬是最後決定時間，過了就沒有。