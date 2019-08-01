快訊／組黨攻2020？　柯文哲：進軍國會的確是我們一個目標

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥、楊亞璇、楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將在8月6日舉辦創黨籌備大會，為政壇投下震撼彈。柯文哲1日正式對外說明。對於組黨是否為爭取立委選戰，柯文哲證實，「立法院是台灣的國家機構，進軍國會的確是我們一個目標。」

被問到此時組黨的目的是否為爭取立委選戰？柯文哲說，我們長期在思考這個問題，把正直、誠信當作一個核心價值的人，我認為當選沒有幾個月就開始在跑總統選舉，其實是不對的吧！這是不正常的社會現象，不幸台灣就是不正常，畢竟台北市長有他的影響力，所以這陣子走訪各地，就是在看台灣真正需要是什麼，我個人選不選不是重要，怎麼做台灣才會好，這是要去思考的，不過，「立法院還是台灣的國家機構，很多法律都在立法院處理，進軍國會的確是我們一個目標。」

柯文哲強調，未來世界變化莫測，政策的細節可以改變，但中心思想價值不容改變，並重申所謂核心價值包括「民住、自由、多元、開放，法治人權、關懷弱勢和永續經營」，他的中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，秉持這種價值信念，剩下就是按照局勢變化去做就行了。

台北市議員鍾小平、徐立信也現身記者會現場，媒體問柯文哲，他們是否也被列在不分區名單？柯文哲笑說，「他們都是好朋友啦，來表示關切，很多東西、理念等還要綜合考量。」

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