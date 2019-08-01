內政部外流組黨消息　柯文哲：國家政府紀律太爛！

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲向內政部遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，消息卻被內政部提前曝光，對此，柯文哲1日砲轟，「國家政府紀律太爛」。

依照政黨法規定，組黨必須向內政部報備，接著召開成立大會並由內政部官員列席；大會結束後，在1個月內把相關資料備妥送交內政部。蔡壁如受訪證實，在31日下午將創黨大會通知單送交內政部進行審查程序，沒想到竟被內政部曝光。知情幕僚也說，非常意外消息會走漏。

對於內政部走漏消息，引發陰謀論的聯想，柯文哲透露，昨天在與市府顧問吃中餐時，一邊吃飯一邊聊，同意「要登記先登記」，後面要怎麼處理再講，沒有想到中午去登記，晚上就消息就流出來，他痛批「國家政府紀律太爛」。

內部部對此說明，「政黨召開成立大會，係屬公開事項，會議通知亦非機密公文，媒體關心而得知訊息，自屬必然，外界請勿隨意揣測」。

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

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