柯文哲暗批韓國瑜參選「很不幸台灣不正常」　轟民進黨「沒有價值」

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將在8月6日舉辦創黨籌備大會，為政壇投下震撼彈。柯文哲暗批國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，當選沒有幾個月就開始在跑總統選舉是不對的，是不正常的社會現象」，只是很不幸，台灣就是不正常，再批評民進黨沒有價值。

被問到不分區或區域立委名單，柯文哲表示，這一些都沒有預設立場，民意、專業、價值，民意如流水，會變，專業是科學，可是常常因為價值問題讓科學沒有辦法實現，像是深澳電廠幾百億的東西，一個晚上台灣突然電夠了單單這件事，對民進黨政府非常有意見，因為他沒有價值，沒有辦法讓科學、專業可以實現，價值、中心思想要再確認，至於名單，時代在變化如何呈現不同，「你要聽實話的話，我現在根本沒有名單，現在才開始找人」。

對於外界解讀，組黨後將不選總統，而是拚立委席次，柯文哲表示，「坦白講，把正直誠信當作核心價值的人，我一直認為，當選沒有幾個月就開始在跑總統選舉是不對的，是不正常的社會現象」，只是很不幸，台灣就是不正常，畢竟台北市長有他的影響力，他常常走訪各地在思考，台灣真正需要是什麼，選不選不是重要，怎麼做台灣會好，這是要去思考，立法院還是台灣的國家機構，很多法令要在立法院處理，「進軍國會的確是我們一個目標」。

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）





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