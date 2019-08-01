快訊／組台灣民眾黨　柯文哲：人民過好生活就是我的中心思想

記者陳家祥、楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，被解讀為積極進軍2020的起手式。柯文哲10點一到便踏入會場，一到現場先驚呼媒體數量眾多，隨後開始組黨說明。柯文哲表示， 自己的中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，「不認為九二共識或一中各表是中心思想，也不認為台獨或統一就是中心思想」，讓人民過好生活就是他個人的中心思想。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲說，2014參選時，以「改變台灣從首都開始、改變文化從首都開始，這是一場以文化為主體的社會運動」作為口號，同時這也是第一場以改變台灣文化為訴求的選舉。

「不管是在選舉還是執政，對我來講，他都是一個改變政治文化的社會運動」，柯文哲說，從2014年當選市長到2018年競選連任一直到現在，他都秉持「對的事情做、不對的事情不要做，認真在做」三個原則，很認真在做我的每一件事情。

柯文哲還說到，今年去參加媽祖遶境時到新港文教基金會，突然發現在2014年還沒決定要選市長時，在牆壁上寫下4個字叫找回良心，「其實政治不難，找回良心而已」，時隔5年後為了參加大甲媽祖繞境又去了一次新港，回到基金會時看到牆壁四個字，「我又補了四個字，莫忘初衷。」

「政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已」，柯文哲說，政治就是要落實在人民生活每一天，決定政策只有就是民意、專業、價值三個原則，「常常有人批評柯文哲沒有中心思想，其實對我來講，中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉。」

柯文哲說，他不認為九二共識或一中各表是中心思想，也不認為台獨或統一就是中心思想，「其實，讓人民過好生活就是我個人的中心思想。」

柯文哲說，2000年以後台灣政治最大問題就是文官制度破壞，過去國民黨一黨專政時代，還有專業幕僚可以協助，經濟還可以維持一定發展。但最近在台灣政壇上，比方說深澳電廠，可以經過一個晚上台灣電突然夠，開什麼玩笑，幾百億東西可以一個晚上轉彎？比方說北宜直鐵，這種東西都是可以透過專業，憑數據決定。

「最近討論將通整合計畫，不管是汐止民生線、台鐵優化、基隆輕軌、北宜直鐵或高鐵延伸到宜蘭，每一個拿出來講都有意義，但合起來不合理」，柯文哲反問，為什麼這種東西換亂成一團？就是因為考文官制度破壞問題，也因此今年去日本參訪完磯子火力發電廠後，在臉書寫下「不是煤炭乾淨不乾淨，是人乾淨不乾淨」。

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