快訊／組黨打破藍綠體制　柯文哲：以民眾為本，台灣就是我們

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥、楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，被解讀為積極進軍2020的起手式，未來不論與郭台銘合不合，組黨都能讓柯文哲處在進可攻、退可守的位子。關於台灣民眾黨建黨問題，柯文哲表示，「以台灣為民、以民眾為本，我們希望台灣就是我們，我們就是民眾。」

柯文哲表示，過去4年半執政經驗，其實清廉、勤政、愛民是可以做得到，可以作為執政價值；柯也重申，「我們不是政治上領導者是文化的傳道者。」

至於建黨的問題，柯文哲說，「以台灣為民、以民眾為本，我們希望台灣就是我們，我們就是民眾」；他表示，希望在藍綠之外台灣是不是有另外的選擇機會。

「對我來講，台灣民眾黨對我來說就是一個理念的結合」，柯文哲說，希望民意、專業、價值是決定政策的目標，希望清廉、勤政、愛民是行政原則，「台灣政體利益、人民最大福祉就是我們中心思想，希望台灣因為友我們可以變得更好。」

另外，柯文哲也提到，為什麼台灣政治，專業、科學不能有效執行？這牽涉到價值，「對我來講，普世價值，包括民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這是我的台灣價值。」

柯文哲說，民主政治為人民所共有；自由以不侵犯他人自由為範圍，但是自由的基礎是容忍；法治，民主自由法治，台灣從來就不是法治國家，法律是參考用不是遵守，這是很大問題。

而人權部分，柯文哲說，「我們是不是真的把人民當人看待？」；多元文化，要以開放態度面對世界；永續經營，我們要留下什麼樣的台灣給下一代；關懷弱勢，關懷弱勢不是憐憫是保護自己。柯文哲說，他的台灣價值就是民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營。

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