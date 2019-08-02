韓國瑜3點斷言「柯P必參選」：未來將搶下8到10席立委

▲韓國瑜指出，以柯文哲的抗跌性來看，台灣民眾黨之後可能在國會搶下8到10席。（圖／記者賴君欣攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲宣布組黨後，外界出現許多猜測。對此，高雄市長韓國瑜1日表示，柯文哲組黨是他沒有料到的；但他提出3點分析，自己一直堅定認為，柯文哲會參與總統大選這局，「他也一樣有他的理想性格。」韓國瑜說，以柯文哲的抗跌性來看，未來可能在國會搶下8到10席的立委席次，這些抗跌性將是柯打選戰的籌碼。

韓國瑜1日在東森節目《平論無雙》上指出，他一直堅定認為，柯文哲會參選總統大選這一局，「第一個，我想他也一樣有他的理想性格，有他的理想目標；第二個，他現在是第三勢力最強的人；第三，台北市是首都、一切政治跟經濟的中心，柯P市長的一言一行，海內外大家都高度的關注。」

對於柯文哲參選「有利韓的選情」的聲音，韓國瑜則回應，「不見得，因為它這是兩面刀」，一邊會搶到綠營的票，另外也會吸收藍軍的票，「至於搶藍、搶綠，搶得多、搶得少，這個需要等待。」

▼韓國瑜提到，柯文哲參選對藍綠來說是「兩面刀」。（圖／記者李毓康攝）



韓國瑜說明，柯文哲組黨是他過去沒有料到的，「我以為他會用連署直接來參選。」韓國瑜提到，柯文哲接下來一定會推出「台灣民眾黨」的立委候選人，來搶攻立法委員的席次。

韓國瑜表示，柯文哲本身有個抗跌性，而這個抗跌性落在25％左右，相當重要，若是將柯的抗跌性折合成立委得票數，那麼搶下8到10席都有可能，「這是柯P可以一較短長，參與這場戰局最重要的本錢跟他的籌碼。」

至於外界分析「柯P組黨進國會，郭台銘獨立參選」的可能，韓國瑜則說，自己得知郭台銘回國後，立刻致電，但卻轉到語音信箱，「我就再三地在電話裡說，拜託他排個時間，我想要來拜訪。」

此外，對於「郭韓合作」的可能，永齡基金會執行長劉宥彤則說明，經過激烈的初選，雙方團隊難免會有心結。

▼劉宥彤說，郭、韓兩陣營初選競爭激烈，雙方團隊難免有心結。（圖／記者陳家祥攝）

