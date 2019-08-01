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台灣民眾黨兩岸方針　柯文哲：不是兒戲，大概就照以前講的

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記者陳家祥、楊亞璇、楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將在8月6日舉辦創黨籌備大會，為政壇投下震撼彈。柯文哲1日正式對外說明。對於「台灣民眾黨」的兩岸方針，柯文哲強調這不是兒戲，大概就會以過去說過的言論為主。

柯文哲1日說明組黨事宜，強調在政治上期許自己「找回良心，莫忘初衷」，並認為所謂「九二共識一中各表」，以及台獨或統一都不是中心思想，「讓人民可以過好一點的生活」才是他的中心思想。

對於「台灣民眾黨」的兩岸方針，柯文哲說，兩岸是相當嚴肅的東西，過去在談兩岸議題時，他都一定都照著稿念，表示他沒有把兩岸問題當作兒戲，從不敢食言。他強調，國家戰略不會輕易更改，因此大概就會以過去說過的言論為主。

▲▼柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：柯文哲,2020,總統,郭台銘,台灣民眾黨

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