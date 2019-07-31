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獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統

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▲▼柯文哲創「台灣民眾黨」，8月6日舉辦創黨大會(合成圖／民眾提供、記者徐斌慎攝)

記者陳弘修／台北報導

台北市長柯文哲確定自組政黨，這一步是不是2020總統大選「郭柯結盟」的起手式，消息一出，31日晚間再度震撼藍綠陣營。據指出，在國民黨總統初選期間，有人詢問柯文哲在高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘兩人之間會支持誰，當時柯文哲跟友人透露，他會支持郭台銘，因為相較之下，郭台銘出來，台灣的經濟困境才有會解。

對於鴻海集團創辦人郭台銘31日下午提前結束歐洲行返台，人才剛落地不到4小時， 就傳出柯文哲已經完成向內政部登記創設「台灣民眾黨」的前置作業，親柯人士也透露，組黨的建議事實上從去年就已經有討論過。

但當時面臨的僅是派出白色力量第一棒參加台北市立委補選，柯文哲要不要參選2020總統的念頭與意圖並沒有那麼強烈，所以組黨這個議題最後也僅是淪為眾人在內部會議中閃過的一頁，但可以確定的是，柯文哲想要在台灣政壇持續佔有一席之地，就必須有自己的實力與人馬，而立法院是白色力量前進一個必要的灘頭堡。

談到外界每一日問柯文哲到底要不要參選2020總統，知情人士也表示，雖然外界持續有在討論「郭柯結盟」的可能性，甚至有人點名郭台銘選總統﹑柯文哲當副手兼任行政院長，但柯文哲本人對於擔任副手這件事情並未點頭，在準備成立政黨前也已經開始尋覓競選團隊的成員。

換言之，郭柯可以怎麼結盟？到底能不能配？這些都是一個銅板不會響的問題，前提是郭台銘必須有意願，而且要等兩人實際進行討論後，才可能有更進一步的發展。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

消息人士指出，在衡量當前藍綠互打的局勢後，利用週末假日全省跑透透的柯文哲，藉由組黨至少可以為繼續在政壇立足創造出三種劇本。

首先，柯文哲擔任黨主席，有了這個身份，他將會與其他政黨領袖站在同一個舞台，親自領軍的白色力量，在今年的立委選舉中也可以初試啼聲，如果以遍地開花方式提名有志一同者，除了有機會讓白色力量正式進入國會殿堂，要是得票數跨過5%門檻，還可以按比例分配不分區立委席次。

其次，回到參選2020總統的選項上，柯文哲除了可以決定自己要不要參選外，如果郭台銘願意脫離國民黨，柯文哲所創設的政黨可以提供另外一條道路，兩人可以結盟，以中間的道路，爭取討厭民進黨﹑不愛國民黨的選民支持。至於怎麼搭配或合作，兩個人都還有時間可以長談。

另外，要是郭台銘決定脫離國民黨執意參選總統，柯文哲也不見得非選到底，相反地，他可以藉由黨主席的身份，全力輔選郭台銘。以目前的民調看來，「郭柯結盟」的確有一定的票房，雖然和民進黨參選人蔡英文、國民黨參選人韓國瑜比起來還差一點，但如果一旦成真，氣勢與支持度勢必會比現在更好，從力抗藍綠的角度來看，也是一步活棋。

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關鍵字：柯文哲,郭台銘,台灣民眾黨

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