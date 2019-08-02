美女財經專家胡采蘋籲：打柯不打昌　370字分析20％票倉動向

▲柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，外界反應兩極。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲1日召開記者會，正式宣布籌組台灣民眾黨。美女財經專家胡采蘋同日晚間在臉書PO文分析，認為鴻海集團創辦人郭台銘與不熟政治脈絡的柯文哲聯手機率不高，假如時代力量立委黃國昌跳槽，「那假扮的蔣渭水黨可就要成真了」、「所以現在就是全力打柯不打昌，準備向20％票倉前進」。

胡采蘋7月30日就曾在臉書PO文表示，「所有的爆料都是設計好的」，昨日（8月1日）她再次PO文評論時事，開頭第一句就是「通常我覺得事情一定是講好了才發動」，直言柯文哲與郭台銘應該沒有談好，國民黨一定會挽留郭，「郭為什麼要跟一個政治脈絡不熟的人去攜手共創新政黨，這還是很需要決心的事情。」

接著，胡采蘋分析，一旦柯文哲開不出立委競選名單或是提出不符合大眾期待的人選，人氣一定會崩潰，這20％的票也會被拿出來分一分，民進黨、時代力量都有得吃；不過，假如黃國昌跳槽去當柯的立委候選人或者補選台北市長，就有可能吸引到不錯的候選人，「嗚嗚那假扮的蔣渭水黨可就要成真了」，到時綠營、時力都吃不到，兩邊皆倒賠，「所以現在就是全力打柯不打昌，準備向20％票倉前進！」

▲胡采蘋臉書PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／Emmy Hu）

而同樣對於柯文哲籌組政黨有疑慮的前總統陳水扁則在臉書PO文表示，柯說民主自由、法治人權是台灣價值，卻在上班時間，在市政府市長室對面的吳三連廳舉行組黨記者會，主持人也是市府官員，嚴重違背「黨政分際」；他也不相信柯幕僚說的「組黨就不參選」一說，並認為柯一定會投入2020大選，「『落跑市長』不差一個！」

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