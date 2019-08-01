快訊／柯文哲組黨　蔡英文籲團結護主權：選民自有判斷

▲蔡英文敞廳談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

針對中國大陸國家主席習近平在1日前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演，總統蔡英文中午12時將在總統府發表迴廊談話，同時也會就國內時事，包括台北市長柯文哲組黨一事回應。針對柯文哲組黨，蔡英文呼籲所有的政治人物都應該要團結維護主權，同時表示良性競爭能讓民主更深化。

有關柯文哲組黨一事，他已經確定自組政黨「台灣民眾黨」，創黨大會訂在8月6日，這一天不僅是柯文哲的生日，也是蔣渭水的生日。

對於柯文哲組黨，蔡英文表示，民主是台灣最大的資產，也是兩岸最大的差別所在，良性的競爭可以讓民主更深化，甚至更貼近民意，民主的多元發展需要台灣人共同支持。

蔡英文強調，今年元月二號，中國大陸提出的一國兩制台灣方案，自己要特別呼籲，台灣的民主不能交換，中華民國的主權不能讓渡，呼籲所有政黨跟政治人物，對外要團結一致，不管是台灣派還是中華民國派，只要是支持台灣、支持中華民國、支持民主自由的都應該團結起來，一起守顧民主自由。

蔡英文強調，「我的責任就是集結最大支持，不管台灣派或中華民國派，團結在一起共同守護台灣的自由民主，政治人物的責任就在這裡，做總統的更是有這樣的責任，剩下的我相信選民對政治人物對國家的態度，都有有他們自己的判斷」。

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