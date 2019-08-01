柯文哲「讓人民過好生活」　師父將助攻！妙天：英雄所見略同

圖、文／鏡週刊

由悟覺妙天禪師擔任黨主席成立的國會政黨聯盟，在今年3月表態力挺台北市長柯文哲角逐總統大位，並明確表示願意替柯連署。在柯宣布籌組「台灣民眾黨」後，國會黨今（1日）表示，柯主張「讓人民過好生活」的理念與本黨不謀而合，英雄所見略同。

國會黨力拼在2020年立委選舉中拿下席次，並取得5%政黨票。向來與柯文哲關係不錯的妙天禪師，今年6月卻傳出轉向支持國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，外界認為，當時主因是柯未表態是否參選總統。

不過，在柯文哲宣布組黨後，國會黨表示，柯的理念與本黨不謀而合，英雄所見略同，並稱「我們支持讓更多有力的小黨進入國會」，為人民發聲、把關，並替人民監督執政黨，未來將努力爭取2020年在國會中的席次，給人民過好日子。

國會黨認為，台灣目前有很多成熟且多元的小黨，在國會裡不該只是藍、綠兩黨互相爭奪主權，而政黨輪替也不該只是執政與在野的身份互換，犧牲了民眾權益。



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