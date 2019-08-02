溫朗東解析柯文哲組黨：棄2020可能性大增　「是要提郭台銘參選」

▲柯文哲組黨，有人認為這是為了總統大選鋪路，但也有人覺得他不會參選。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲1日正式宣布籌組台灣民眾黨，掀起外界對他是否參選2020大選的各種推測。時事評論家溫朗東1日在臉書PO出一篇長達3006字的文章，除了分析「第三勢力選民」的未來走向外，他也直言，柯文哲組黨，讓放棄2020大選的可能性大增，「試問，如果柯的民調在三腳督（台語，三足鼎立）中領先，他有必要組黨嗎？」

溫朗東認為，2019年以後民進黨大幅調整形象，拉近與第三勢力選民間的距離，柯文哲沒有料想到民調會流失得這麼快，加上香港反送中事件表態輸給鴻海集團創辦人郭台銘，所以在他看來，柯組黨反而是增加放棄投入2020大選的可能性，「組黨最大的意義，不在於選總統，而是試圖提名郭台銘選總統。」

▲郭台銘（白衣戴帽子）返台後帶媽媽去散步，至今仍未對外表明是否繼續投入2020選戰。（圖／記者徐斌慎攝）

溫朗東接著分析，柯文哲組黨選立委雖然可以獲得更多政治資源，但也會流失綠營支持者的選票，加上立委席次如果只有不分區五席，那也無法改變朝野問題；假如提名郭台銘出來參選，不管最後有沒有選上，透過這次的整合可以吸引不少第三勢力選民的票，柯再透過操控黨資源，幫助自己直到2022年卸任台北市長，就能保住2024年決戰的機會。

「萬一郭台銘民調落後柯文哲，這時柯再轉守為攻，自己出馬選總統。」溫朗東推測，組黨是在柯民調落後郭之後，因此結盟轉攻為守。至於高雄市長韓國瑜是否會被換掉，他認為這樣的推論是錯的，因為韓整合了深藍以及部分第三勢力選民的選票，實力非常強，「非常可能在三角混戰中當選。」

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