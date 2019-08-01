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3歲娃上學第一天失蹤！竟自己偷溜回家　園長回應讓辣媽氣炸了

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▲▼3歲男童自己跑回家。（圖／翻攝自苗栗縣後龍非營利幼兒園臉書）

▲3歲男童去幼稚園上學，卻在上課期間自己溜回家。（圖／翻攝自該幼兒園臉書）

記者柯振中／綜合報導

「重點小孩才3歲！」一名女網友指出，苗栗後龍某國小的附設幼稚園疏於照顧，當天才開學，卻讓3歲男童上課時間偷溜回家，家長得知後，第一時間致電園方，卻得到「小孩在上廁所」的答案，後來又改口「不然妳想怎麼解決」，讓她氣炸了，「如果今天是你們小朋友你們會怎樣？！」

一名女網友在FB社團《爆料公社二社》發布貼文。貼文寫到，苗栗後龍某國小附設的幼稚園沒有盡到照護責任，讓3歲男童離開幼稚園，回到家中，「把人家小孩顧到不見還不知道，是孩子自己跑回家家長才知道。」

貼文指出，家長得知事件後，相當憤怒，立刻致電幼稚園，但園方卻交代不清楚，甚至「家長親自去詢問還手插著腰講話理直氣壯」，「我想請問各位大大，如果今天是你們小朋友你們會怎樣？！重點小孩才3歲！」

眾人看完後相當傻眼，紛紛回應「太離譜了」、「這…有點恐怖，一不小心又是一件憾事」、「我會先打小孩，然後再去學校罵人」、「太誇張了，小孩才三歲耶！跟我兒子一樣，萬一在路上出事怎麼給家長交代呀」。

▲▼幼稚園3歲童失蹤。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲家長到場理論，但幼稚園園長卻雙手交叉抱胸。（圖／翻攝自爆料公社二社）

事件發生後，男童母親指出，兒子今天才剛開學，下午1點左右，家裡門鈴響了，打開卻看到應該在上學兒子站在門口大哭，打給園方，卻得到「孩子在上廁所」的回應，讓她氣炸前往幼稚園理論。

不過，這位母親到了幼稚園後，園長卻雙手交叉抱胸，問她「不然妳想怎麼解決」。男童父親則說，雖然住家離幼稚園路程不到5分鐘，但沿途有相當多工地、大貨車，如果在路上發生意外，「怎麼辦？」

對此，苗栗縣政府教育處學前科說明，這間幼稚園是縣府委託財團法人經營，縣府同仁得知情況後，立刻致電詢問，園方也表示「會改善」。園方則說明，對這件事深感抱歉，3歲男童是新生，2樓教室的走廊有一道木門沒有關好，男童可能趁老師不注意時，自己跑回家，未來會更換門鎖、要求老師密切注意孩童情況。

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關鍵字：後龍,幼稚園,幼兒園,3歲男童,偷溜回家

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