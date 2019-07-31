育兒津貼、準公幼、娃娃車汰換　潘文忠要年輕人「養得起、放心生」

▲8月1 日將啟動托育補助新制，2至4歲幼兒可領每月2500元的育兒津貼；10年以上娃娃車補助業者舊換新，每輛娃娃車最高可補助30萬元。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

對抗少子女化衝擊，教育部明天起，針對育兒補助「三箭齊發」。教育部長潘文忠在臉書上指出，「就是明天，育兒三大補助政策上路了！」3項補助包括，2-4歲育兒津貼、準公共幼兒園，以及娃娃車屆齡汰換，期盼讓想生小孩的年輕人都養得起、放心生。

「各位小朋友，潘老師開車上路囉」，潘文忠在臉書上再次呼籲民眾，明天起有3項育兒補助開跑，盼年輕人能放心生育。教育部指出，「準公共化托育政策」讓年輕家庭有最大的支持與投資，達到0歲至5歲無縫銜接，明天起全國2歲至5歲80多萬名幼兒都可獲得教育部全面的照顧。

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▲明起3項育兒補助開跑包括，2-4歲育兒津貼、準公共幼兒園，以及娃娃車屆齡汰換。（圖／翻攝潘文忠臉書）

針對育兒津貼，潘文忠說明，只要是2至4歲幼兒、父母的綜所稅率低於20％、未領取育嬰留職停薪津貼者、未就讀公共化或準公共化幼兒園，都可申請，每月可補助2500元，第三胎加發1000元。



而準公共幼兒園，潘文忠指出，凡入學的學生最高每月繳費不超過4500元，第3名以上子女每月再減1000元，估計全台有11萬名幼兒受惠。另外，針對校園娃娃車屆齡汰換，潘文忠也說，每輛娃娃車最高補助30萬元，汰換老車保障幼兒的安全，預計未來十年每年汰換300-400輛老車。