思薇爾泳裝驚爆倒閉！他曝：員工開會討薪水　鐵門深鎖...居民：有人來搬貨

▲思薇爾泳裝公司外觀 。（圖／記者沈繼昌攝）



記者戴若涵、沈繼昌／桃園報導

國內著名的平價泳裝大廠思薇爾驚傳倒閉！根據求職網站資料顯示，思薇爾泳裝登記是「台灣羅日雅有限公司」，再查詢經濟部商業司登記，公司位於桃園市八德區榮興路上，負責人姓張。鄉民爆料，家人在思薇爾工作30日被通知開會，要集合勞工向公司要薪水，附近居民表示，「昨天有人來搬貨」。

正逢炎炎夏日，許多人會穿上泳裝到海邊消暑！而百貨公司裡的泳裝件件都3、4千元起跳，有的甚至是上、下裝分開買，此時價位介於800至1700元的思薇爾顯得特別高CP值。

▲有鄉民在PTT上爆卦。（圖／翻攝PTT）

鄉民30日在PTT上爆卦，「因為家人在思薇爾裡工作，今天被通知去開會，勞工要集合去向公司要薪水，平價泳裝又失一選擇，惜哉，痛哉。ps.思薇爾泳裝跟內衣是不同老闆」。

根據財務部「營業（稅籍）登記資料公示查詢網站」資料顯示，目前思薇爾泳裝營業狀況仍是「營業中」；但附近居民表示，30日下午有廠商來搬貨，31日上午便沒見到人影了，公司外也大門深鎖。

▲ 思薇爾泳裝公司外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲根據財政部資料顯示，思薇爾仍在營業中。（圖／翻攝財務部「營業（稅籍）登記資料公示查詢網站(左)、104人力銀行(右)）

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