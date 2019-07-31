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學生妹傳密語：要不要晨操？　田徑教練奔訓導處「前後忘情衝刺」：乖乖吃O

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▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲田徑教練在校園內與女學生發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一名國中田徑隊男教練2015年多次與一名女學生發生性行為，2人還以「要不要晨操」當成約會密語，男教練更為少女買避孕藥，東窗事發後，教練吃上官司，一審被合併判刑3年，31日高等法院改判共1年5月徒刑。

根據判決書，該名田徑隊男教練自2015年12月底至2016年4月間，4度與年僅14歲的少女雯雯（化名）在學校內體能訓練室、訓導處儲藏室等地方你儂我儂。其中2次男教練徒手撫摸雯雯大腿、胸部、下體等部位，再親吻雯雯；另外2次男教練則是直接發生性行為。事後男教練因為擔心雯雯懷孕，還特地離校購買事後避孕藥給她吃，叮囑她乖乖服用。

但男教練萬萬沒想到2人濃情蜜意，事後卻吃上「性侵」官司。法院檢視2人對話後發現，雯雯曾用LINE傳訊邀約，「老爸明天要不要晨操」，教練則回「要嗎？」，雯雯又傳，「看你囉」，教練回「愛撒嬌」，最後雯雯表示，「也只有你有我的撒嬌而已欸」，雙方你一言我一語，更用「老爸」、「女兒」稱呼彼此，可見相處相當融洽。

桃園地方法院勘驗各項事證後，認為男教練雖然沒有強迫雯雯發生性行為，但他為了滿足一己私慾，竟與未滿16歲的雯雯發生性行為，戕害少女身心、人格的健全發展，甚屬不該。

另外雯雯及她的父母皆要求從重量刑，但法院認為，男教練犯後坦承犯行，決定依2個對於14歲以上未滿16歲之女子猥褻罪、2個對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪等共4罪，判他有期徒刑3年。

此案經上訴後，高等法院31日撤銷原判決，改依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共2罪，各處有期徒刑6月，合併執行10月；又對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為，共2罪，各處有期徒刑4月，合併執行7月，得易科罰金21萬元。

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關鍵字：田徑隊,教練,女學生,性行為

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