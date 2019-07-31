男童吐口水幼兒園師壓頭撞地　回家喊痛「頭腫一大包」家長提告

▲西屯區某幼兒園驚傳老師強壓男童的頭撞地，教育局表示，全案已進入調查程序。（圖／翻攝自Google map）



記者陳玉／台中報導

台中吳姓家長在臉書指控，兒子就讀西屯區某幼兒園，22日傍晚5點多，兒子因調皮搗蛋，值班的許姓老師竟強壓兒子頭部往下撞教室內階梯角，導致頭有血腫、挫傷，但老師事後不承認，更無任何關心慰問和認錯，因此怒而提告；對此，教育局表示，該案生父母已至醫院驗傷及警局提告，而園方也有依規通報，已轉由中市家防中心評估中，而許師則因壓力過大已離職。

吳姓家長在《爆料公社二社》指控，22日傍晚接小孩回家，兒子告訴他「頭腫起來很痛」，追問下得知竟是老師推他撞階梯角，氣得折返直問許姓老師，但許一開始不承認，後又改口「有輕輕壓他頭」，事後帶小孩到醫院驗傷，並要求園長調監視器查看，確實是老師推小朋友撞地，但園方卻一直替老師緩頰，而老師事後也沒有任何慰問和認錯行為，相當氣憤，30日已經報警提告，兒子也轉到他處上課。

▲家長PO出醫院驗傷證明，表示30日已報警並要對老師提告。（圖／翻攝自爆料公社二社）



對此，市府教育局表示，依園方通報，為男童在等候家長接送時來回奔跑，許師制止後，男童坐在位置上頭仰撞擊地板，許再次前往制止，男童吐口水並示意咬擊，為防止案生再次撞擊地板，許用手按住其頭部並檢視傷勢認無大礙。但因男童欲反擊，許以手按住頭部制止，可能施力不當造成不適，當下向家長表示歉意。

但男童父母不認同許說法，已至醫院驗傷及警局提告，而園方也依規通報關懷e起來，由中市家防中心評估派案中，至於許則因壓力過大離職。

教育局指出，全案已進入調查程序，倘涉違反兒童及少年福利與權益保障法，除處至少6萬元罰鍰並公布其姓名外，也將通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務。