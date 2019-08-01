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公共化新制上路31.7萬兒童受惠　2-4歲幼兒月補助2500育兒津貼

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▲▼宜蘭市立幼兒園23日安排小朋友們，探索學習認識台灣、印度、西班牙的新年節慶文化活動並與大家分享。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲為了解決少子化危機，政府推動多項育兒措施，希望減輕國人育兒負擔。（圖／記者游芳男翻攝）

記者崔至雲／台北報導

育兒補助新制今（1日）上路，其中包括，公共化幼兒園提升為 2,631 園(占 38.7%)、提供近 20.8 萬個就學名額；全國平價教保(包括公共化及準公共)提供超過 31.7萬個平價就學機會，月繳不超過4,500元；另外，對於沒有就讀公共化或準公共幼兒園的 2 歲至 4 歲幼兒，政府也首次發放育兒津貼，每胎2500元，減輕育兒負擔。

教育部表示，近年來在學前教育部分，政府給予年輕家庭歷年最大的支持與投資，達到 0 歲至 5 歲無縫銜接，今天起全國 2 歲至 5 歲 80多萬名幼兒都可獲得教育部全面的照顧。

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教育部指出，為了展現政府持續推動公共化的決心，已經宣示 106 年至 113 年 8 年內要增加公共化幼兒園 3,000 班(8.6 萬個就學名額)，增班速度是過去 16 年(89 年至 105 年)的 2.2 倍；近 3 年(106 年至 108 年)，已經增加 951 班(2.5 萬個就學名額)。

針對人口密度高或人口移入地區，教育部說明，因學校現有餘裕空間取得較困難，先前透由前瞻基礎建設協助地方政府興建公共化幼兒園園舍 50 園；109 年起已另爭取經費，協助各縣市興建園舍擴大公共化，一定會鼓勵地方政府加速、加量，並全力給予支持。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今起家中有2至4歲幼兒，可申請育兒津貼，符合補助資格者，每人每月發放2,500元，第3名以上子女每人每月再加發1,000元，預估全國約40萬名幼兒受益。（圖／記者林悅翻攝）

教育部說明，準公共機制訂有 6 項合作要件，為幼兒園教保品質把關，家長每月繳交的費用約 4,500 元，其他的差額由教育部幫忙家長直接付給幼兒園，家長一入園就可以實質感受到費用到平價教保服務；截至 7 月 26 日止，全國有 1,052 園申請加入成爲準公共幼兒園，提供約 10.9 萬個平價教保名額。

針對幼兒園教保服務、教保服務人員資格等，教育部指出，除了依法定期接受基礎評鑑外，地方政府也會有日常的稽查管理機制及輔導措施。對於準公共幼兒園也有退場機制，如果違反相關法令規定，地方政府會通知其限期改善，若屆期仍未改善者，自次一學年度將解除契約。

▲▼ 育兒三大補助。（圖／翻攝潘文忠臉書）

▲3項育兒補助今天開跑，包括，2-4歲育兒津貼、準公共幼兒園，以及娃娃車屆齡汰換。（圖／翻攝潘文忠臉書）

教育部也強調，少子女化計畫以擴大公共化為政府施政主軸，此方向和社會的期待是一致的；但家長對於平價教保的期待不能等待，因此，透由與私立幼兒園建立夥伴關係的準公共機制為輔，確實可提高家長就讀選擇平價教保的機會，不失為解除家庭托育需求的措施之一，同時也協助幼兒園提升教師及教保員薪資，達到永續經營。同時今年 8 月起，擴大發放 2 歲至 4 歲育兒津貼，落實 0 歲至 5 歲全面照顧及減輕家庭育兒負擔。
 

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關鍵字：公共化,育兒津貼,公共化幼兒園,幼兒園

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