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165cm逆天長腿女警作口碑　立牌「顧路口」民眾驚呼：本人比照片漂亮

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▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣攝）

▲立牌美女警李穎宣，平常在服勤的模樣。（圖／記者賴君欣翻攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

為了防治交通事故，高雄市政府警察局林園分局想出「女警立牌」，就把人形立牌放在易肇事的路口，來提醒用路人小心，而且這名女警還是「內舉不避親」，是目前在林園分局大寮派出所服務，身高165公分的正妹女警李穎宣軒，記者陪著李穎宣前往路口執勤時，不少民眾高喊：「本人比照片漂亮」。

▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣翻攝）▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣翻攝）

李穎宣最早是就讀屏東大學心理輔導系畢業，畢業後考上了警察特考班，去年結業就分發到大寮分駐所服務，身高165公分，外型相當俏麗，不過已經有穩定交往的男朋友。26歲的李穎宣接受採訪的時候，表情相當緊張，她說當初就是被前分駐所長指派，自己並沒有什麼特點，也不認為跟哪位女星相似。

面對林園分局的人形立牌，民眾表示女警「漂亮、很正」、「這樣人家才會注意到，不會亂闖紅燈」、「會有警戒的作用，看到立牌就像是有警察站在那裡，會放慢速度」。不過是否真正能夠達到林園分局防治交通事故的目的，美女警察立牌的魅力有多大，屆時肇事率是否下降就能知曉。

▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣翻攝）

▲▼立牌美女警李穎宣日常照片。（圖／記者賴君欣翻攝）

▲▼立牌美女警李穎宣。（圖／記者賴君欣翻攝）

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關鍵字：美女,林園分局,大寮,立牌,交通宣導,防治,逆天長腿

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