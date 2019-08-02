與小三分離...他沿路爆哭回家！正宮錯愕：她只是去上課　全網笑爆

▲女兒上學爸爸爆哭，媽媽哭笑不得。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者陳韻如／綜合報導

小孩的成長很快，當要開始讀書時，有許多爸媽的心情都會相當複雜，捨不得放手。一名媽媽就在臉書發文，她與老公一同送女兒到幼稚園上課，但當女兒一被老師接走的那一刻，老公就不斷拭淚，甚至沿路哭回家，讓她相當無奈，還得反過來安慰，「女兒長大了，放手吧」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，一對兒女同一天一起送到幼稚園讀書，當女兒被老師抱走的那一刻，女兒忍不住哭了出來，而在一旁的老公見女兒哭，竟也不捨的開始拭淚，甚至沿路哭回家，「我老公整個心碎，很傷心！回到家裡的地下室繼續難過的哭！」

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▲爸爸沿路哭回家，讓媽媽還得反過來安慰「女兒長大了沒辦法，放手吧」。（圖／翻攝爆廢公社二館）

面對老公的爆哭，原PO相當無奈，「怎麼比主要照顧者的我還誇張！我沒哭，是我老公很傷心」。原PO表示，原本應該是老公要安慰她的，但老公這反應，她還得反過來安慰老公，「女兒長大了沒辦法，放手吧！」也讓她哭笑不得。

原PO還提到，如果換成是兒子哭，老公一定不會有反應，但若是，「我女兒打針哭的話 我老公一樣會很傷心會要擦眼淚的那種！」這篇文章一出，網友紛紛笑翻，留言「為何小三總是無敵」、「前世的情人，當然不一樣啦」、「開學就哭了，結婚怎麼辦」。

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