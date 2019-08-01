女友喝加料飲料昏迷！收下朋友500元…他躲床下聽全程：結束換我

▲李男躲在床下，打算聽完倪男性侵女友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名李姓男子以收費500元為代價，將女友小美（化名）下藥迷昏後交給倪姓男網友，並刻意躲在床下等待換棒，沒想到小美突然醒來，才讓這場鬧劇被揭發。台北地院分別依藥劑強制性交未遂罪、強制性交未遂罪判李男及倪男有期徒刑4年6月、1年10月，全案可上訴。

判決書指出，李男2018年3月時透過臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會〈速速開團〉」PO文表示，「3/23晚上在新北新店尋找一名夠色，年紀大且配合度高之單男一起同樂，有性趣的請私訊」，以此結識倪姓男子，甚至傳女友睡覺時的裸露照片給對方欣賞。

李男向倪男建議，他會先陪女友睡覺、調情，等到一半時換對方上床，當事情結束後他再回到床上，「燈關著不會發現，你ＯＯ完就下床換我，你再悄悄走就好」，並要求收取500元的清潔費。

▲小美突然驚醒，發現身旁的人不是男友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



豈料，李男23日竟是將「FM2」摻入飲料中，導致小美喝下後頭暈、意識不清，這才回到房間中睡覺，而倪男上床後動作太大，立刻被驚醒的小美發現不是男友，緊抓衣物大喊「不要！」此時躺在床下聆聽全程的李男發現事跡敗露，直接跳出來嗆聲「你是誰！」讓倪男嚇得奪門而出。

法院審理時，李男辯稱，他下藥不是要違反女友的意願，只是想讓對方分不出來是誰而已，但法官並不接受這個說法。此外，小美拒絕和李、倪兩人和解。

法官表示，李男身為小美的男友，卻沒有盡到照顧保護的責任，反而不尊重對方的隱私將照片傳給他人，甚至下藥迷昏供人侵害，造成女友身心受創，嚴重違反性自主決定權及人性尊嚴，讓小美日後對異性、感情的建立受到影響，加上小美沒有和解意願，因此依藥劑強制性交未遂罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪判李男4年10月、4月徒刑，後者可易科罰金，倪男則依強制性交未遂罪判1年10月徒刑，可上訴。