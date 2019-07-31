渣警狂劈4女！偷拍「激烈交纏」穿刺片...外流酒店妹OO　空姐正宮怒爆料

▲台南警爆偷吃，正宮暴怒聯手情敵上網爆料。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南市警局一名陳姓員警2018年底遭爆料，劈腿空姐、護理師、眼鏡行店員、大學生等多名女子，還偷偷拍下與女友「激烈交纏」時的影片，更外流酒店臨檢女服務生的身分證畫面，女友一氣之下揪情敵在臉書披露他的惡行惡狀。事後陳警認錯自首，遭市警局記過調地，並移送法辦。法院審理後判他有期徒刑2月，可上訴。

空姐女友2018年12月揪情敵在臉書粉絲專頁「靠北警察」投稿指出，台南市警察局某派出所員警，利用職權查詢3至4位女孩的個資，進而利用臉書、IG認識騙砲，除此之外還外流臨檢影片，「影片內容包含去酒店臨檢，內含酒女的身分證全部個資等等的誇張影片」，更在短短2-3個月內劈腿4位女性，其中一位還被偷拍性愛影片。

此事曝光後，引發外界關注，陳警主動向所長認錯自首，因涉及非因公不當查詢及洩漏個資，被記小過2次調離線地，並依照洩漏個資及妨害秘密罪移送法辦。

▲靠北警察這篇爆料文引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

據了解，陳姓員警為警專103年畢業，平常表示古意，工作狀況正常，2018年6月至11月間透過交友軟體陸續結識多名女子，進而發生性關係，讓女友認為感情遭欺騙，憤而聯合情敵上網爆料。

根據判決書，陳警與女方先前為男女朋友，竟在台南市一民宿房間內，趁女友不注意時，用手機錄下2人發生性行為的影片。女友事後收到陳警用LINE傳來的影片，這才知道自己被偷拍了。

台南地方法院認為，陳男身為警察人員，應該知法守法，竟趁著女友不知情的狀況下偷拍做愛過程的私密畫面，也沒與女方達成和解，但考量他犯後坦承犯行，態度尚佳，決定判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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