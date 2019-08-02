監視器畫面曝光！3歲童開學首日偷溜　「手抱小水壺」揮汗5分鐘走回家

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗後龍某非營利幼兒園疑似未盡照顧責任，日前竟放任3歲男童獨自步出校園、偷溜回家；家長當時收取掛號信件，一開門就見到兒子站在門口，嚇了一大跳，急忙撥打電話到幼兒園確認，沒想到老師第一時間卻稱「孩子還在教室中」，氣得爸爸痛批「一個班級有2個老師，小孩子走丟了居然都不知道，會不會太誇張！」

▲3歲男童開學首日自己偷溜回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這起離奇的幼兒走丟案就發生在1日，當時是幼兒園開學第一天，也是3歲小男童第一次上學，但當天中午小男童卻獨自溜出教室、跨出校門，徒步走了5分鐘返家。監視器畫面拍下，小男童邁著小小的步伐在大太陽底下一路前行，手中還抱著一個小水壺，拐了3個彎、走了5分鐘返抵家門。

家長表示，當時是要開門收取掛號信，沒想到門一打開，就見到兒子滿身大汗站在門口，一臉驚恐還不斷落淚大哭，趕忙上前安撫情緒。家長見到應該在學校上課的兒子突然回家，內心滿是問號，急忙撥打電話到學校向老師確認，沒想到校方第一時間卻還稱「孩子還在教室中」，直到事後老師詳查，才驚覺男童「真的不見了」，連連向家長致歉。

▲家長到場理論，但幼稚園園長卻雙手交叉抱胸。（圖／翻攝自爆料公社二社）

男童父親痛批，一個班級裡面有2位老師，孩子上課上到不見了，老師居然完全不知道，「這會不會太誇張？」且男童返家途中雖然只有短短5分鐘路程，但途中會經過工地，還有大車出沒，一個不注意就有可能發生意外。

幼兒園則表示，男童的教室位在2樓，走廊設有木製安全門，研判當天因是開學首日，進出人比較多，所以安全門並未確實帶上，才會釀成男童出走事件，後續將會更換安全門，也會更加注意，避免類似狀況再度發生。

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▲小男童認得回家路，拐了3個彎後站在家門口，見到媽媽開門當場落淚大哭。（圖／記者黃孟珍翻攝）