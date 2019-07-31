癌夫控「13年沒滾過床」想離婚　老婆一段話感動法官結局大逆轉

記者黃翊婷／台北報導

一對同樣擔任教職的夫妻因為感情疏離，羅姓丈夫聲稱兩人長達13年沒有性生活，甚至早已分房睡，妻子又時常晚歸，連他罹患癌症也不聞不問，這才心寒決定訴請離婚。但高等法院調查後發現，羅妻為了修復這段關係做過婚姻諮商，也尋求過宗教力量幫助，工作繁忙還得兼顧家庭、照顧子女，反而是羅男應負的責任比較多，最後判他敗訴，不准兩人離婚。

▲羅男聲稱與妻子已有13年沒有性生活，希望法官可以判兩人離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

羅男在判決書中主張，他與妻子是在2002年結婚，育有一名未成年的子女，原本婚後夫妻關係還算融洽，但自從2006年搬家後就開始分房睡，13年來都沒有性生活，「妻子經常以工作為由很晚回家，我2017年底發現罹患癌症，她無法照顧我生活起居，還對我不聞不問，迫不得已我才搬到中部與母親同住。她連我的行蹤都搞不清楚，甚至得透過報案才找到我，可見我們感情疏離，婚姻已生破綻無法繼續維持。」

羅妻無奈表示，她與丈夫雖然分房睡，但夫妻之間的親密行為定義很多，相處關心也是很重要的一環，她婚後無論是生活或是工作都很關心家人，孩子出生後更是擔起日常家庭費用的支出責任，「我的確經常加班晚回家，但還是有兼顧家庭以及子女的教養」，反而是丈夫在未經商量下自行於2016年7月間搬離住處，獨自在外租屋，也不願意讓她知道住址，後來提出離婚要求，她才知道對方在外面與一名葉姓女子搞曖昧。

▲羅妻常陪丈夫到醫院進行化療。

「丈夫罹癌後曾返家居住，我不離不棄接納他、照顧他，陪他到醫院接受化療，絕非毫不關心或不聞不問。」羅妻提到，丈夫搬回中部與婆婆同住後，她也常抽空回去探望，2018年4月間到醫院探視卻找不到人，打電話詢問也都沒有結果，擔心發生危險才會請警察協助，「結果他和孩子在醫院附近吃宵夜，他因為惱羞成怒，才會提告離婚。」

高等法院合議庭法官被羅妻的真誠感動，調查後也發現，羅妻為了修復夫妻關係做過婚姻諮商，也試圖透過宗教力量獲得幫助，可見這段婚姻若有嚴重破綻，也不可歸責於她，反而是羅男的責任比較多，最後判男方敗訴，不准離婚。