「腹院長」年輕長這樣！陳其邁貼「超瘦年輕照」網友誇越老越帥

▲陳其邁分享育兒新制。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁30日晚間在臉書宣傳照顧幼兒新制。常被粉絲笑稱是「腹院長」的他這次貼文中大方附上「超瘦年輕照」，並感性談起爸爸經，強調政府希望成為父母的最強後盾，網友則誇陳其邁是「越老越帥」。

陳其邁臉書文分享自己年輕時和孩子互動的照片，對比現在比較有肉的模樣，年輕的他顯得超瘦又有些靦腆。他感性分享，「我是兩個孩子的爸爸，看著孩子一天天成長，是人生中最感動的事。從一個晚上起來好幾次換尿布，睡不到三小時；看著女兒第一次翻身、第一次走路、第一次喊爸爸媽媽；到第一次去幼兒園，因不熟悉環境哭著不願離開我的身旁...每一個畫面都歷歷在目，每每想到，嘴角都會心一笑。」

陳其邁說，育兒的過程，絕對不輕鬆，說起爸爸經，可以聊上好幾個小時，「父母的辛苦，我完全感同身受。所以，詩人吳晟寫道，孩子是父母『最甜蜜的負荷』。」

陳其邁說明，今年八月，照顧幼兒新制正式上路，依照幼兒成長的零至二歲、二歲至五歲，以及五歲以上三大階段，提供相關補助，「讓政府成為父母最強的後盾，是蔡英文總統、蘇貞昌院長和行政團隊，不變的目標。我們會全力協助年輕的爸爸媽媽，讓甜蜜多一些、負荷少一些。」

網友看到貼文直誇陳其邁越老越帥、也讚賞他是「暖男」。網友紛紛留言，「謝謝您們 邁邁現在變得更帥了」、「暖心邁邁 溫暖的爸比」、「現在比較帥！」、「邁邁現在比較有肉比較好看！」、「邁邁好像越老越帥」、「這次政府的補助，真的很有感」。